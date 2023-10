Bon fromage chaud et filant, panure croustillante, saveurs de chefs : le pop-up CHeesy rend de sa superbe aux croquettes au fromage

Le Gruyère (qui ressemble en fait au comté français) est vraiment la star des AOP.” Même là-bas, c’est le fromage préféré des Suisses. On vous parlera aussi de l’Appenzeller, du fromage à raclette et de la Tête de moine”, Sourit Vincent Bresmal, Country Manager de la société rassemblant les interprofessions et les producteurs laitiers suisses. Hélène Milan approuve de la tête : cette amoureuse et spécialiste des fromages qui tient une fromagerie à un jet de la place Flagey à Ixelles, en vend quotidiennement, ajoutant à ce top la raclette, le Mont d'Or et les moitié-moitié (Gruyère AOP et Vacherin fribourgeois) pour les fondues en saison.

Une croquette au fromage née... en 1681 !

En ce mois d’octobre 2023, les Fromages de Suisse ont renouvelé l’opération pop-up en choisissant cette fois la croquette au fromage. “Une comfort food pleine de gourmandise avec un patrimoine gastronomique, un ancrage belge. Et aussi une spécialité qui a d’autant plus de goût que les produits sont de qualité. Ce qui matche bien avec les fromages et les traditions gastronomiques suisses autour du fromage fondu”.

La panure qui croustille sous la dent, le fromage qui fond en bouche et une ambiance chaleureuse dans un cadre contemporain : pas étonnant que les gourmets ont afflué en nombre pour l’inauguration de CHeesy, le resto éphémère dédié à la croquette au fromage artisanale lancé par Les Fromages de Suisse. ©DR

Pour pimper les éternelles petites sœurs des croquettes aux crevettes, des duos rassemblant des chefs et des maîtres-fromagers qui en ont fait chacun trois interprétations créatives. Chez REBEL, le bar à vins de la rue Lesbroussart.

Hélène et Lara Milan de chez “Sœurs” ont pris plaisir à y participer. “Les croquettes sont de plus en plus demandées pour des apéros et pendant les fêtes et c’est un bonheur pour les crémeries que soit mis en valeur le cœur de notre métier”, raconte Hélène, pour qui “on peut peut-être se passer de fromages d’Espagne mais pas de ceux de Suisse, ni de France, ni de Belgique évidemment !”

Avec Hanna Deroover et Bénédicte Bantuelle du restaurant Flamme, elles ont créé cet été à huit mains les recettes autour des deux fromages de Suisse imposés (Gruyère AOP et Raclette du Valais, pas de piège) et un de leur choix. Audacieux pour le coup : il s’agit du Jersey Blue, un bleu de lait cru de vache de la race de Jersey uniquement. Hélène, comme sa sœur, adore ce type de fromage à la croûte fleurie et persillé de bleu, qui apporte un supplément d’âme au crémeux… Et donc à cette 3e croquette au fromage de Suisse.

Là où le fromage est roi

Le design traduit bien l’identité qu’elles ont voulu donner à leur magasin tout en longueur : pas de décoration superflue autre que les fromages sous toutes leurs formes trônant sur les longues étagères de bois. Des produits issus de fromagers producteurs artisanaux de qualité qu’elles sélectionnent en Belgique, en Suisse, en France et ailleurs depuis des années, au fil de leur curiosité.

Du 18 jusqu'au 22 octobre, on pourra goûter aux croquettes de Flamme x Sœurs chez CHeesy REBEL. ©Maurine Toussaint

Sœurs fait en fait partie de ces crémeries-fromageries qui ont peu à peu vu le jour cette dernière décennie en Belgique. Une sorte de relève à point nommé pour ce type de commerce qui a apporté un coup de peps au secteur en proposant un magasin à l’identité contemporaine et une offre de fromages de production artisanale. “Il y a 7 ans, on a ouvert en voulant travailler seulement le fromage belge. Mais la plupart des gens venaient demander autre chose, nous ramenait des spécialités d’Espagne, du Portugal, de France, … Alors on a gardé la même philosophie dans le choix des fromages mais venant d’ailleurs aussi”, sourit-elle, en racontant ces clients ramenant leur fromage dans la fromagerie !

Une culture du partage qu’elles adorent et vers quoi les pousse aussi bien leurs origines libanaises que le souvenir de leur grand-père fromager qui leur a beaucoup appris et notamment le respect de la tradition.

> CHeesy chez REBEL. Jusqu’au 29 octobre (du mercredi au dimanche à partir de 18h. Rebel, rue Lesbroussart 48, 1050 Ixelles. Du mercredi au dimanche, à partir de 18.30. > Sœurs. rue Lesbroussart 12, 1050 Ixelles.