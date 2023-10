Un avenir radieux pour sa 1re boutique au Japon et un Avent luxuriant inspiré du Pérou : l'automne est beau pour Benoît Nihant

Là-bas, cette célébration est symbolique et autrement plus importante que chez nous : elle représente l’amour oui, mais celui de son prochain, de sa famille, de ses amis autant que celui de son partenaire de vie et dure bien plus qu’un jour. Le chocolafévier liégeois s’y rend d’ailleurs chaque année à cette occasion. Économiquement, ce moment est d’ailleurs crucial, pour lui comme pour d’autres : les ventes dépassent celles de Noël. Et les 35 boutiques éphémères mais luxueuses qui s’ouvrent entre janvier et mai à cette occasion sont bien remplies.

Pour couronner ce succès jamais démenti, Benoît et Anne Nihant ont décidé d’ouvrir leur premier Flagship Store au cœur de Tokyo, en septembre dernier, dans le célèbre quartier de Ginza, dédié au shopping haut de gamme.

Vente, dégustation et succès

L'entrée classy de la boutique de Benoît Nihant à Tokyo. ©DR

Cette boutique respecte le design luxueux mais pas tape-à-l’oeil de celles que l’on connaît dans les ateliers de l’enseigne en Belgique. Sols de béton lissé, murs lambrissés et matières brutes mettent en valeur un mobilier qui rappelle les machines anciennes utilisées par Benoît Nihant pour transformer la fève de cacao en chocolat.

Le rez-de-chaussée est consacré à la vente des chocolats tandis que l’étage abrite un salon de thé proposant pâtisseries chocolatées et chocolats chauds. Depuis un mois, l’endroit ne désemplit pas ! Les tokyoïtes (et les autres) en sont fous…

Nihant ouvre le bal de l'Avent

Ici, le chocolatier est déjà en plein préparatifs des fêtes. Vient ainsi d'être lancé son calendrier de l'Avent, qui sera très certainement sold-out avant qu'on arrive en décembre, tant désormais ces boîtes toujours magnifiques de 24 cases remplies de pralines, confiseries ou encore de cosmétiques, bougies, biscuits ou parfums sont devenus populaires ! Cette année, le calendrier invite dans une jungle enchantée, inspiré par les forêts qui bordent la plantation de cacao péruvienne dont le chocolatier est si fier.

54€ - Édition limitée