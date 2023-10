Le Jardin des Olives, on dirait le Sud… dans le quartier St-Jacques, le plus authentique du centre bruxellois

Le réaménagement en piétonnier y est terminé et met en valeur les façades et les petits commerces des rues autour de l’Eglise Notre-Dame-de-Bon-Secours. Et si on y parle olives, c’est en l’honneur de la rue du Jardin des Olives, très vieille rue bruxelloise, déjà citée en 1358 ! Longeant l’église, elle se situe en face du restaurant.

Nancy Delsanne et Grégory Huon, les patrons de ce Jardin depuis 2021, n’avaient au départ aucune expérience dans l’Horeca : ils ont 20 ans de métier d’ingénieur chacun derrière eux. Mais le secteur, malgré son exigence et ses incertitudes, les a toujours attirés, armés qu’ils sont d’un solide esprit d’entreprise (Grégory sélectionne et importe déjà du vin depuis des années). Au départ de tout ça : leur amour commun pour les bonnes tables. “Nous sommes de vrais épicuriens côté gastronomie, on a toujours adoré manger, découvrir le vin et les producteurs et vivre des expériences dans les petits comme les grands restos”, dixit Nancy.

Nancy et Grégory, devant la belle Eglise de Notre-Dame-de-Bon-Secours. ©DR

Prérequis à leur rêve : qu’il se réalise dans ce quartier aussi historique que vivant, bruxellois, authentique mais branché et fréquenté à toute heure aussi bien par les habitants du coin que les autres Bruxellois et les touristes.

Un minuscule bar à vins pour débuter

Ils sauteront définitivement le pas avec l’opportunité rare d’acquérir le bâtiment à l’angle des rues Marché au Charbon et du Jardin des Olives. Etroit et haut, le couple rénovent les chambres aux étages en vue de les louer via Air Bn’B. Au rez, leur nouvelle vie commence sous la forme du Jardin des Olives “bar à vins planches à partager de produits de qualité et petite épicerie fine”.

La magnifique terrasse avec vue dégagée sur l’Eglise compense grandement la petitesse de la salle… Même si le couple comprend vite qu’il faut voir plus grand pour vivre. La pandémie est un coup dur mais une bonne fortune leur permettra de reprendre le bail d’un restaurant quasi à côté.

Le wine bar Jardin des Olives. ©DR

Et voici le resto bistronomique !

En 2021, le Jardin des Olives format restaurant est né. Bistronomique, la cuisine du chef reflète bien le goût des patrons pour les bons produits et les classiques de la cuisine française twistés de petits quelque chose qui font la différence. Ainsi le tartare de bœuf au couteau accompagné d’une mozzarella belge au lait de bufflonne, vraiment goûteux ou encore la salade tiède de poitrine de pigeon et rouleau de printemps farci avec la cuisse.

Ici, pas de carte à rallonge mais une formule menu centrée sur trois ou quatre propositions d’entrée, de plat, de dessert. A choisir en deux services (42€ ou 36€) ou trois (49€).

Ouvert le soir en semaine et le midi en week-end, le Jardin des Olives prend peu à peu ses marques entre touristes conquis et clientèle belge. Avec un objectif : “On vise le Bib Gourmand, qui cocarde les restaurants à l’excellent rapport qualité/prix. C’est totalement notre philosophie !” Quant au wine bar, il ouvre chaque fin de semaine avec une nouvelle suggestion : des huîtres.

Et au milieu coule la Senne

Complémentaire aux “institutions” de ce mini-village, que sont Le Fontainas, Le Soleil, la fromagerie La Fruitière et chez Rachel (Bagels&Burgers), le Jardin des Olives mérite d’être connu davantage, entre ses assiettes originales (et copieuses) et le sens de l’hospitalité des patrons que l’on sent heureux d’être là. Repus, on a encore le plaisir de la balade dans ce quartier Saint-Jacques… à moins que ce ne soit Saint-François ? Hum… le grenache bio No Sex for Butterfly (55€) approuvé par Grégory était très, très bon ! Un peu trop peut-être : on a l'impression de voir la Senne couler dans la rue... Ce qui s'avère vrai, ouf : depuis la mi-octobre, un mapping recrée tout le long des pavés le cours de cette petite rivière célèbre mais invisible depuis son voûtement dans les années 1870.

​> Rue du Marché au Charbon 96&100 -​1000 Bruxelles​+32 2 726 86 60​. ​www.jardindesolives.be