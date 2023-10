Prédiction des divorces des couples : l'intelligence artificielle serait fiable à... 98%

Selon un dernier rapport de Statbel, l'agence fédérale des statistiques en Belgique, datant du mois de juin dernier, le nombre de divorces annuel est passé sous la barre des 20.000 en 2022. On compte ainsi 19.347 cas en Belgique, ce qui correspond à une diminution de 13,1% par rapport à la moyenne des divorces de la période 2018-2021. L’indice conjoncturel de divortialité affiche également un score à la baisse : désormais ce n’est plus qu’un peu plus d’un mariage sur trois qui se clôture par un divorce.