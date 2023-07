190 € de réduction sur cette montre Garmin ultra-complète à l'occasion des Prime Days : elle est numéro 1 des ventes !

Attention, cette offre n'est valable que les 11 et 12 juillet, à l'occasion des Prime Days : vous n'avez donc que 48 heures pour passer à l'action !

À lire aussi

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Sur le site officiel de Garmin, la montre est à 399,99 €… Soit 190 € de plus que le prix d’Amazon en promotion pour les Prime Days ! Donc, oui, c’est une excellente affaire à ne pas laisser passer !

À lire aussi

La Venu 2 de Garmin

La Garmin Venu 2 est une montre connectée de qualité, offrant une combinaison de fonctionnalités sportives avancées et d’outils intelligents polyvalents pour un usage quotidien. Son design ne révolutionne pas le genre, ressemblant étroitement à celui de la Garmin Venu originale, mais il convient à la fois pour les séances d’entraînement et une utilisation générale, ce qui est un équilibre délicat à atteindre. Son écran AMOLED lumineux et haute résolution est la véritable star, permettant d’afficher une grande quantité de données d’un coup d’œil et offrant une mine d’informations sur vos progrès d’entraînement et votre bien-être global directement à votre poignet. Avec une conception bien pensée et une exécution de qualité, la Venu 2 est l’une des meilleures montres Garmin à ce jour.

À lire aussi

Les Prime Days 2023

Les 11 et 12 juillet 2023, ce sont les Prime Days d'Amazon. Durant ceux-ci, vous aurez l'occasion de bénéficier de réductions incroyables sur des milliers de produits. Seule condition : être membre Prime. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant et de suivre les instructions :

Être membre Prime ne vous permet pas "juste" de bénéficier de ces très grosses promotion. Cela vous permet également d'avoir accès à tous les films et séries d'Amazon Vidéo, de jouer à certains jeux vidéos, de stocker vos photos de façon illimitées sur Amazon Photos, etc. En outre, si vous n'êtes pas sûr d'être satisfait du service, vous pouvez tester gratuitement pendant 30 jours Amazon Prime.