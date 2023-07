45 € pour l'iconique jean Levi's 501 : c'est pendant 48 heures pour les "Prime Days" d'Amazon ! C'est le moment de faire de bonnes affaires !

À lire aussi

Le jeans Levi’s 501 pour homme

Le jeans pour homme est en énorme promotion. ©Amazon

Le Levi's 501 est à la fois emblématique, grâce à sa coupe droite reconnaissable et sa solidité à toute épreuve ou presque, et confortable, grâce à une touche de stretch qui le rend très agréable à porter. De nombreuses couleurs et modèles sont disponibles.

Le Levi's 501 Original Fit (pour homme) est à -50% dans le cadre des Prime Days, ce qui fait d'ores et déjà baisser son prix de 110 € à 55,49 €. Si vous y soustrayez le code de réduction de 10 € (à l'achat de 50 €), vous voilà au prix ultra-concurrentiel de 45,49 €.

Si l'on regarde la concurrence, la différence de prix est nette : 109 € chez About You, 75,50 € chez Destock Jeans et 95 € chez La Redoute, par exemple. Amazon nous propose donc un prix extraordinairement bas pour un produit de qualité unique.

Ce jeans Levi's est à un prix sans doute jamais vu auparavant. ©Amazon

Le Crop jeans femme Levi’s 501

Ce jean classique vous offre une coupe courte, d’inspiration vintage et pourtant furieusement à la mode !

Mais est-ce une bonne affaire, d’acheter via Amazon ? Oui : à titre d’exemples, le site Destock jeans le met à 83 €, PointCarré à 114,95 € et Zalando à 95,95 €, alors que le prix du jean descend à 59,97 € sur Amazon (et même 49,97 € avec le code promo PDAY10). En allant sur la page du produit, vous découvrirez une large gamme de taille disponible, ainsi que plusieurs modèles différents. De cette manière, vous pourrez trouver le pantalon qui convient le mieux à vos goûts et à votre morphologie.

Les Prime Days 2023

