Offre flash sur les arbres à chat durant les Prime Days : jusqu’à -25 % sur les accessoires pour chats pendant 48 heures !

Si vous avez un chat et surtout s’il n’a pas accès à l’extérieur, un arbre à chat est indispensable. À la fois cocon, terrain de jeu et griffoir, il permet à votre matou de se dépenser et de s’épanouir (ainsi que, éventuellement, d’épargner vos canapés de griffures éventuelles). Pendant les Prime Days, certains arbres à chats sont en promotion. Petite sélection :