Ce petit accessoire de vélo pourrait vous éviter bien des galères… Et, pour les Prime Days, il coûte moins de 50 € !

Cette pompe est compacte, facilement transportable et vous permet de regonfler vos pneus en quelques secondes seulement. Et cerise sur le gâteau, elle ne se limite pas uniquement aux pneus de vélo : vous pouvez également l’utiliser pour gonfler des ballons, des articles de sport, des jouets gonflables, des pneus de motos et même des pneus de voiture. Ne laissez plus jamais un pneu dégonflé gâcher votre sortie à vélo grâce à cette pompe pratique et polyvalente.

Les 11 et 12 juillet, ce sont les Prime Days. Et, cette année à nouveau, des milliers de produits sont en soldes durant 48 heures. Nous vous présentons dans cet article la pompe à vélo Bosch, mais de nombreux autres articles bénéficient également de réductions ultra-concurrentielles. D'ailleurs, sur certains produits, grâce au code promo PDAY10 (et uniquement si vous êtes membre Prime Belgique), vous obtenez 10 € de réduction dès 50 € d'achat.

Habituellement affiché à 79,99 € sur Coolblue et Fnac ou à 64,99 € sur Bol.com, Amazon la propose aujourd’hui pour 49,99 € … et même 39,99 € si vous appliquez le code de réduction PDAY10 ! C’est donc une véritable aubaine pour tous les cyclistes !

Pour ce prix, vous obtenez :

La pompe EasyPump

Le câble USB-C de recharge

4 buses , pour s’adapter à tous les types de valves et de situations

Un sac en tissu pour tout ranger et transporter facilement

Ces avantages sont nombreux : outre le fait que son utilisation est très intuitive, elle est ergonomique et légère, de sorte que vous puissiez l’emmener partout et l’utiliser de façon simple. Une petite lampe LED vous permet d’éclairer le pneu si vous ne trouvez pas la valve ou qu’il fait trop sombre. Enfin, il est orientable à 360° pour que vous puissiez parfaitement visualiser toutes les infos disponibles sur l’écran.