Découvrez les 5 meilleurs abris de jardin 2023 de notre sélection et notre guide d’achat : comment choisir sa cabane de jardin ?

Choisir le meilleur abri de jardin ne se résume pas seulement à opter pour le modèle le plus populaire. Il est crucial de considérer plusieurs facteurs tels que la taille de votre jardin, vos besoins de stockage, vos préférences esthétiques et votre budget. Dans notre guide d’achat, nous passons en revue ces critères en détail, afin de vous aider à prendre une décision éclairée.

Notre top 5 des meilleurs abris de jardin

L’abri de jardin le plus résistant aux intempéries

Cette charmante cabane de jardin Duramax a l’air d’être en bois, mais elle est conçue en métal. Plus précisément, elle est en acier galvanisé à chaud, ce qui lui confère une très bonne résistance à la corrosion. Elle est dotée d’une solide charpente et d’une structure de toit en métal. En hiver, le toit peut supporter une charge importante de neige. Les murs en acier rainuré ne rouillent pas et résistent aux coups. Ses portes doubles sont coulissantes, hautes et larges pour offrir un accès facile. Elle est de couleur grain de bois avec des garnitures brunes. Dimensions (L x l x h) : 261.6 x 183 x 204.5 cm.

Le meilleur abri de jardin en bois “petit format”

Si vous n’avez pas beaucoup d’espace et un petit budget, cet abri de jardin de chez Monster Shop sera amplement suffisant pour ranger tous vos outils de jardinage. En forme de petit cabanon, en bois de sapin et de couleur blanche, il est fonctionnel et élégant.

Chaque espace a été optimisé : une grande trappe de rangement dans l’avant-toit, quatre crochets et trois étagères d’angle qui peuvent chacune supporter jusqu’à 10 kg. Compact, robuste et résistant aux intempéries grâce à son toit pentu en asphalte, cet abri de jardin en bois de sapin est la solution pour stocker votre matériel, outils et fourniture. Dimensions : 66 x 46 x 178 cm.

Le meilleur abri de jardin en bois pour travailler

Ce cabanon de jardin de la marque Timbela est un vrai petit chalet d’été en bois d’épicéa nordique, avec ses larges doubles portes françaises et sa fenêtre à ouverture basculante qui lui donnent beaucoup de luminosité. Grâce au bardage en shiplap emboîté, l’intérieur est protégé des intempéries. Sa surface intérieure est de 6 m². Ce joli chalet en bois sera un élément de décoration dans votre jardin : vous pourrez y ranger facilement tout votre matériel et le meubler sommairement pour en faire comme un petit refuge pour s’isoler ou même un bureau. Il peut aussi servir d’espace de loisir en se transformant en petite maison pour les enfants. Dimensions : 2,22 x 3,32 x 2,32 mètres.

L’abri de jardin pas cher

Pour un prix plus que raisonnable, voici une cabane de jardin Giantex spacieuse où vous pourrez ranger tous vos outils, vos meubles de jardin, et même vos vélos. En tôle d’acier galvanisée et laquée, elle est très résistante et supporte toutes les intempéries sans rouiller ni se décolorer. Son toit en pente permet à l’eau de pluie de s’écouler naturellement. Elle s’ouvre par deux portes coulissantes. La ventilation se fait par deux fenêtres équipées de stores. Pour moins de 300 euros, voici votre nouvel abri de jardin dont vous ne pourrez plus vous passer. Dimensions : 213 cm x 130 cm x 173 cm (L x l x H).

La cabane de jardin au meilleur rapport qualité prix

Cet abri de jardin vendu par OCstore a tout pour plaire. En résine et acier galvanisé, il est spécialement robuste et de bonne qualité, facile d’entretien et simple à installer. De couleur beige et marron, il a la forme d’une maisonnette avec son toit en pente et ses petites ouvertures pour laisser entrer la lumière. La vitre est en polycarbonate. L’entrée se fait par une double porte pleine et verrouillable. Avec une surface de 7 m², il vous sera possible de stocker tous vos outils de jardinage, votre tondeuse. Vous pourrez même y placer une armoire de rangement. Dimensions : 190 x 368 x 226 cm soit 6.99 m².

Comment choisir son abri de jardin ?

Vous avez décidé d’acheter une cabane de jardin, mais avant de vous lancer dans votre achat, il serait bon de définir certains critères importants :