Vendu à 27 € l’unité sur le site de Levi’s, cette offre flash est un très bon plan puisque vous économisez 14,50 € en achetant via la promotion Amazon. Encore mieux ? Toutes les tailles sont encore disponibles, du XXS au XL.

Le t-shirt Levi’s The Perfect Tee

Quels sont les atouts du Perfect Tee de Levi’s ?

L’incarnation d’un style authentique et d’une qualité légendaire grâce à un design intemporel et au logo brodé Levi’s, qui rend ce T-Shirt incontournable et iconique ;

Des matériaux haut de gamme avec sa fabrication en coton, qui vous offrira un confort incomparable ;

Une durabilité exceptionnelle, puisque Levi’s s’est associé à l’organisation Better Cotton Initiative pour améliorer la culture du coton dans le monde entier.

En outre, vous pouvez faire confiance au partenariat entre Levi’s et Amazon, puisque les 2384 évaluatrices et évaluateurs (au moment d’écrire ses lignes) ont attribué une note moyenne de 4,5/5 sur ce produit. Un gage de qualité et de satisfaction client et cliente !