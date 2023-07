Un spray pour empêcher les moustiques de voler ?

Pourquoi et comment faut-il traquer les moustiques tigres de plus en plus présents en Belgique ?

Sciensano et l’Institut de médecine tropicale d’Anvers invitent la population à signaler la présence de cette espèce tropicale, dont les piqûres ne sont pas sans risque. L’an dernier, ils ont été vus à 12 endroits différents en Belgique.