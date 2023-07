Parfait pour les Apple Addicts : Amazon propose une grosse réduction sur les AirPods pros et classiques. Économisez jusqu’à 62 € !

Ils ne sont plus à présenter : les AirPods ont su conquérir le marché mondial des écouteurs non-filaires et gagner le coeur de toutes et tous les Apple addicts. Un son parfait, des fonctions technologiques abouties, un design épuré et élégant… Ils multiplient les atouts. Peut-être ne restait-il qu’un point problématique : le prix. C’est aujourd’hui de l’histoire ancienne (du moins temporairement) grâce à cette belle promotion que propose Amazon. Le prix de vos futurs AirPods Pro est diminué de 21 % !