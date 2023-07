Faites fleurir votre intérieur ! -20 % sur les pots à semis biodégradables : une offre durable pour des plantations réussies

Profitez de l’été et du temps libre de vos vacances pour faire germer mille et-une graines, grâce à ces petits pots de jardinage en cellulose, et donc biodégradables. Le pack comprend 80 petits pots de 6x7 cm et les pots se dégradent naturellement lorsque vous mettez vos semis en terre dans le jardin ou dans un pot d’intérieur plus grand (et plus esthétique). Actuellement (et temporairement seulement), le produit est à seulement 18,89 €, soit une réduction de 20 % par rapport au prix habituel.