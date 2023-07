Découvrez les 5 meilleures protections solaires 2023 de notre sélection et notre guide d’achat  : comment choisir sa protection solaire ?

À lire aussi

Voici notre sélection des cinq meilleures crèmes solaires, pour faciliter votre prise de décision :

Le lait solaire très haute protection FPS50 Mustela : la protection solaire au meilleur rapport qualité/prix

La crème solaire avec le meilleur rapport qualité prix : la crème Mustela. ©Amazon

Le Lait Solaire FPS50 + Mustela est spécialement formulé pour protéger la peau sensible des bébés et des enfants. Il offre une très haute protection solaire, renforce la barrière cutanée et préserve les défenses naturelles de la peau. Sa texture fluide et résistante à l’eau le rend pratique pour une utilisation quotidienne. Achetez-le sur Amazon dès maintenant à 17,41 €.

La Garnier Ambre Solaire Super UV : le meilleur écran solaire haut de gamme

La meilleure crème solaire haut de gamme : la crème Garnier ©Amazon

Le sérum Ambre Solaire Super UVU pour le visage de Garnier avec une protection très haute FPS 50 + offre une barrière efficace contre les rayons UVB, UVA et UVA longs, ainsi que contre la pollution. Sa formule enrichie en céramides renforce la barrière cutanée, et sa texture fluide et invisible convient à tous les types de peau. Utilisez ce sérum solaire pour protéger votre visage des effets néfastes du soleil tout en maintenant une peau hydratée et saine. Il est disponible à 10,99 € sur Amazon.

Le spray solaire Sensitive protection immédiate de Nivea Sun : la meilleure protection solaire à petit prix

spray solaire ©Amazon

Le spray solaire NIVEA SUN FPS 50 + sans parfum est spécialement conçu pour les peaux sensibles. Il offre une protection élevée contre les rayons UVA/UVB, prévient les réactions cutanées et les coups de soleil. Sa formule légère, résistante à l’eau et enrichie en aloe vera et antioxydants assure une protection immédiate et un soin supplémentaire pour la peau. Utilisez ce spray solaire disponible à 11,62 € sur Amazon pour protéger efficacement votre peau sensible lors des expositions au soleil.

Le lait solaire Garnier Ambre Solaire : la meilleure protection solaire bébé et enfant

Le lait solaire de protection en spray de Garnier avec un indice de protection FPS 50 + est un excellent filtre UV et offre une protection élevée contre les rayons UVB, UVA et UVA longs. Sa formule résistante à l’eau, hypoallergénique et légère facilite son application et assure une protection durable, en particulier pour les enfants. De plus, son flacon recyclé contribue à la préservation de l’environnement. Profitez du soleil en toute sécurité avec ce lait solaire de Garnier disponible à 17,74 € sur Amazon.

La Collistar Active Protection : la meilleure protection solaire FPS 30, spéciale pour peau sensible

Ce produit léger et absorbant offre une formule adaptée aux peaux sensibles, en utilisant un extrait d'Opuntia italienne riche en vitamines, flavonoïdes et antioxydants pour une action hydratante et apaisante. Complété par un extrait de Louppolo aux propriétés antibactériennes et anti-oxydantes, il calme les irritations et améliore l'hydratation. Convient à tous, y compris aux enfants de moins de 3 ans. En plus, Collistar se soucie de la planète en utilisant un flacon recyclable et des formules respectueuses des coraux. Nous avons aimé sa facilité d'utilisation, sa rapide pénétration dans la peau, sa texture et son invisibilité une fois appliqué : pas de trace de gras ou de blanc !

Comment choisir sa protection solaire ?

Lorsqu’il s’agit de choisir des produits solaires, le grand nombre de modèles disponibles peut rendre la décision difficile. Cependant, en tenant compte de certains critères clés, vous pouvez facilement choisir la crème solaire parfaite pour vous protéger des rayons du soleil. Voici quelques-uns des éléments à prendre en compte :

L’ indice de protection solaire (FPS) : optez pour une crème solaire avec un FPS adapté à votre type de peau et à l’intensité du soleil. Les FPS plus élevés offrent une meilleure protection contre les rayons UV, mais tous les FPS ont une limite d’efficacité ;

La largeur du spectre : la protection solaire que vous choisissez doit offrir une couverture à large spectre, c’est-à-dire qu’elle doit protéger à la fois contre les rayons UVA et UVB. Les rayons UVA causent le vieillissement prématuré de la peau, tandis que les rayons UVB sont responsables des coups de soleil ;

La texture (selon vos préférences) : il existe une grande variété de texture de protection solaire (les crèmes, les lotions, les sprays ou les gels), donc prenez en compte votre type de peau et vos préférences !

La résistance à l’eau : il est important de choisir une crème capable de résister à l’eau et donc waterproof pour garantir votre protection, même lors de vos baignades à la mer ou dans une piscine ;

Les ingrédients : vérifiez la liste des ingrédients pour vous assurer que la protection solaire ne contient pas d’ingrédients potentiellement irritants ou allergènes. Si vous avez une peau sensible, recherchez des produits hypoallergéniques et sans parfum. Ne négligez pas non plus l’impact de votre crème sur l’environnement et les océans, de nombreux composants étant nocifs pour la faune et la flore marine ;

Quand une crème solaire est-elle périmée ?

Comment savoir si votre crème solaire est périmée ? La meilleure manière est, dès que vous l'ouvrez, d'inscrire au marqueur indélébile la date du jour sur le flacon. En effet, une crème solaire ouverte ne garde son efficacité maximale que durant un an, généralement. Le nombre exact de mois d'efficacité est indiqué via le logo d'un pot ouvert, avec un chiffre suivi d'un "m". "12m" signifie 12 mois.

Si la crème solaire est encore fermée et que vous ne savez pas quand vous l'avez achetée, mais que vous assurez qu'elle ne soit pas périmée, cherchez sur le flacon ou l'emballage une date d'expiration imprimée sous la forme "EXP" ou "Expire le". Si la date est dépassée, ne l'utilisez pas.

Si la crème est ouverte, mais vous ne savez pas depuis quand, et que la date d'expiration n'est pas encore dépassée : méfiez-vous, une crème périmée aura une efficacité réduite. Si vous souhaitez vraiment l'utiliser, alors vérifiez que la crème est parfaitement normale au niveau de l'odeur, de la couleur et de la texture.