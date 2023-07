Voici l’e-commerce où acheter l’AirTag au meilleur prix : nous avons comparé 7 e-commerces fiables

À lire aussi

Pour comparer les prix, nous n’avons sélectionné que des e-commerces connus et de qualité. Vous pourrez sans doute trouver moins cher en cherchant sur Internet, mais il n’y a aucune assurance que vous ne tombiez pas sur une contrefaçon ou un produit de moindre qualité. Comme nous vous souhaitons la meilleure expérience possible, une sélection des plateformes était indispensable. Voici le résultat :

C’est donc bien la plateforme Amazon qui propose le meilleur prix pour les AirTags, puisque vous bénéficiez de 10,1 € à 21,05 € de réduction en optant pour cet e-commerce plutôt qu’un autre.

Bien sûr, les AirTags peuvent être utilisés de façon traditionnelle, en glissant un de ces petits bijoux de technologie dans votre sac à main ou votre portefeuille, ou encore en l’attachant à vos clés. Mais aviez-vous pensé à ces 3 utilisations plus originales ?

Dans votre valise , lorsque vous prenez l’avion ou un car : vous saurez en temps réel où sont vos bagages et vous pouvez être rassuré à tout instant qu’ils sont bien avec vous dans l’avion ou dans votre moyen de transport.

Sur le collier de votre animal de compagnie : un animal de compagnie peut se perdre à l’extérieur ou prendre son indépendance pour quelques jours puis revenir. En attachant un AirTag à son collier, vous pouvez suivre tous ces mouvements et l’aider s’il en a besoin.

vélo : dissimuler un AirTag sur votre vélo vous permet de savoir s’il est toujours bien à l’endroit où vous l’avez attaché (nous vous recommandons néanmoins d’ Sur votre: dissimuler un AirTag sur votre vélo vous permet de savoir s’il est toujours bien à l’endroit où vous l’avez attaché (nous vous recommandons néanmoins d’ investir dans un bon cadenas de vélo ), mais également de le retrouver plus facilement s’il vous a été volé.

Pour protéger votre AirPads et ne pas le laisser “traîner” ce qui risque de l’abimer, nous vous recommandons d’opter pour des porte-AirTags. Ceux-ci permettent de protéger votre AirTag tout en le rendant plus facile à transporter, que vous l’utilisiez sur votre porte-clé ou au collier de votre chat. De plus, leur look design apportera une touche design supplémentaire à votre nouvelle acquisition.