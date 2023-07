Le meilleur allié de vos confitures de cerises est à tout petit prix temporairement : il vous fera gagner des heures !

Même si on aime cuisiner, dénoyauter les cerises est la partie la moins attrayante de la confection d'une bonne confiture maison. Heureusement, la technologie pallie ce problème : le dénoyauteur LeifHeit promet 15 kg de cerises dénoyautées par heure. Les commentaires des utilisatrices et utilisateurs précisent que cette quantité est peut-être un peu optimiste, mais s'enthousiasment quant à sa facilité d'utilisation extrême et son efficacité redoutable.