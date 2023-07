Découvrez les 5 meilleures tondeuses robots 2023 de notre sélection et notre guide d’achat : comment choisir sa tondeuse robot ?

À lire aussi

Notre top 5 des meilleures tondeuses robots

Une tondeuse robot est un appareil automatisé conçu pour tondre la pelouse de manière autonome. Elle est équipée de capteurs qui lui permettent de détecter les obstacles et les limites du jardin. La tondeuse robot fonctionne sur batterie et se recharge automatiquement lorsqu’elle a besoin d’énergie. Elle est programmable, ce qui signifie que vous pouvez définir les jours et les heures auxquels elle doit tondre votre pelouse. Nous vous recommandons d’ailleurs de ne pas faire fonctionner votre tondeuse robot entre 17h et 10h, pour éviter de blesser les plus petits habitants de votre jardin, comme les hérissons.

Quelles sont les meilleures tondeuses robots pour assurer une tonte parfaite de son jardin ? Voici notre sélection :

À lire aussi

La tondeuse robot au meilleur rapport qualité/prix

Cette tondeuse électrique se distingue par son excellent rapport qualité/prix.

©Amazon

Le Freelexo 500 de Einhell est compatible avec des jardins complexes, inclinés et sinueux. L’application permet de le programmer et de définir la durée de tonte et la tondeuse se recharge automatiquement dès que nécessaire. Le Freelexo 500 de Einhell dispose d’un réglage de hauteur de coupe et détecte les obstacles pour un travail en toute sécurité. Un capteur de pluie est également intégré.

Le meilleur robot tondeur pas cher

©Amazon

Ce robot tondeuse électrique convient aux budgets serrés qui souhaitent profiter d’une pelouse correctement tondue sans aucune intervention humaine. Le LandroidS300 de Worx ne peut pas être comparé à des appareils plus performants proposés à des tarifs bien plus élevés, mais il reste tout de même utile pour tondre le gazon sur les petites surfaces. Le LandroidS300 de Worx s’adapte au jardin en analysant les données pour effectuer une tonte précise en toute autonomie. Il est programmable grâce à l’application et peut même fonctionner sous la pluie.

La tondeuse robot Bosch : la mieux connectée

Le robot tondeuse Indego M + 700 de Bosch est intelligent et connecté et donc programmable à distance.

©Amazon

L’appareil détermine en autonomie sa trajectoire et paramètre des sessions de coupe en tenant compte des données météorologiques. Il peut même se glisser sous le mobilier du jardin pour une tonte parfaite. Son temps de charge d’une heure pour une autonomie de 75 minutes est plus que correct. Enfin, l’Indego M + 700 de Bosch s’occupe de tondre la pelouse en silence. Petit plus pour les amateurs de design : ce robot de tonte possède des coques interchangeables pour changer de coloris.

Le robot tondeur pour les petits jardins

©Amazon

Cette tondeuse automatique est spécialement conçue pour les petits jardins d’une superficie de moins de 250 m². Le Sileno City de Gardena se pilote à distance via une application reliée au Bluetooth. Silencieux et travaillant en totale autonomie, le Sileno City de Gardena peut tondre sous la pluie et sur du gazon humide. Il est aussi capable de tondre les terrains avec une pente allant jusqu’à 35 %. En plus d’être très facile à nettoyer, ce robot tondeuse possède une batterie et des lames faciles d’accès, ce qui est un réel avantage pour l’entretien.

Le meilleur robot tondeuse haut de gamme : le RK2000 de Robomow

©Amazon

Cette tondeuse électrique se classe parmi les modèles haut de gamme. Ses roues crantées le rendent capable de tondre tous les types de terrains et de gravir des pentes allant jusqu’à 45 %. Le RK2000 de Robomow dispose d’une autonomie de deux heures et rejoint sa base de chargement lorsqu’il a fini de tondre. Le RK2000 de Robomow a une largeur de coupe de 21 cm et assure surtout une coupe parfaite au niveau des bordures. Comme il est compact, il peut rejoindre les passages les plus étroits sans être bloqué. Ses différents capteurs lui permettent d’éviter les obstacles et de ne pas se retrouver bloqué.

Comment choisir un robot tondeuse ?

Si le robot tondeuse présente beaucoup d’avantages, notamment une belle qualité de coupe, un fonctionnement silencieux, peu d’interventions humaines y compris pour le ramassage de l’herbe coupée et un gain de temps, il est essentiel de bien le choisir pour profiter d’excellents résultats. Pour trouver le robot tondeuse le plus adapté à son jardin, il faut tenir compte de certains critères. Pour rappel : pour obtenir un résultat de tonte optimal, il est recommandé d’utiliser un engrais spécial pour robots tondeuses.

Quelle est la superficie de votre jardin ?

La superficie de votre jardin est un facteur clé à prendre en compte lors du choix d’une tondeuse robot. Certains modèles sont conçus pour de grands espaces, tandis que d’autres sont plus adaptés aux petits jardins. Assurez-vous de choisir une tondeuse robot avec une capacité de coupe adaptée à la taille de votre pelouse.

Quelle autonomie peut-elle garantir ?

L’autonomie de la batterie est un élément essentiel à considérer. Une tondeuse robot avec une batterie puissante pourra couvrir une plus grande superficie sans avoir besoin d’être rechargée fréquemment. Optez pour un modèle avec une autonomie suffisante pour terminer la tonte de votre jardin sans interruption.

Est-elle sécuritaire ?

Les capteurs de sécurité sont importants pour éviter les accidents et les collisions avec des objets ou des personnes. Vérifiez si la tondeuse robot que vous envisagez d’acheter est équipée de capteurs sophistiqués qui lui permettent de détecter les obstacles et de les éviter intelligemment.

À quel point est-elle programmable ?

Certaines tondeuses robots offrent une programmation avancée qui vous permet de définir des horaires de tonte personnalisés en fonction de vos préférences. Optez pour un modèle avec des options de programmation flexibles pour une expérience de tonte sur mesure.

Quel est le niveau de garantie ?

Assurez-vous de vérifier la garantie offerte par le fabricant. Une garantie solide vous offrira une tranquillité d’esprit supplémentaire et vous protégera contre tout défaut éventuel.

Y a-t-il des options qui vous seraient nécessaires ?

Comme tout appareil de technologie, le robot tondeuse électrique peut être amélioré avec diverses options. Il peut être connecté et donc contrôlé depuis un smartphone, programmable pour une totale autonomie, se mettre à l’abri et éviter de tondre la pelouse sous la pluie. Côté pratique, certains robots tondeurs proposent une fonction mulching, qui permet de nourrir naturellement votre pelouse en la tondant. Dans ce cas, la tondeuse automatique coupe l’herbe en très fines particules qui se décomposent rapidement et agissent comme un engrais naturel pour votre gazon.

À lire aussi

Les avantages des robots tondeuses

Le robot tondeur est une révolution pour la plupart des ménages. Et pour cause ! Voici quelques avantages de cet allié du jardinage :

La tondeuse robot présente de nombreux avantages qui en font un outil très prisé pour l’entretien du jardin :

Un gain de temps et d’efforts : avec une tondeuse robot, vous n’avez plus besoin de pousser ou de tirer une lourde tondeuse manuelle. L’appareil travaille de manière autonome, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’énergie pour d’autres activités.

Une tonte régulière et uniforme : la tondeuse robot suit un programme prédéfini et tond régulièrement votre pelouse selon les paramètres que vous avez choisis. Cela assure une tonte uniforme et une pelouse toujours bien entretenue.

Le fonctionnement silencieux : une fois que vous n’aurez plus à subir le bruit de la tondeuse manuelle les jours de tonte, vous vous rendrez compte que cet avantage n’est pas le moins important !

Le respect de l’environnement : la tondeuse robot fonctionne à l’électricité, ce qui la rend plus respectueuse de l’environnement que les tondeuses à essence. De plus, son mode de tonte régulière favorise la croissance de l’herbe et réduit le besoin d’utiliser des produits chimiques.

Comment fonctionne une tondeuse robot ?

Le fonctionnement d’une tondeuse robot est simple et efficace :