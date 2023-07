Où acheter les AirPods Pro au meilleur prix ? On a trouvé l'e-commerce qui les propose en réduction !

Les Apple AirPods (3è génération) “classiques” sont également en promotion ! Grâce à la promotion de -14 %, vous obtenez vos AirPods à 179 € au lieu des 209 € du site officiel d’Apple !

Pas besoin de grande technologie pour vous : des écouteurs basiques et filaires vous suffisent ? Les EarPods Apple, quant à eux, sont à -10 %, et voient donc leur prix diminuer de 19 à 17,10 €.

À lire aussi

Les AirPods Pro en promotion, est-ce une bonne affaire ?

Oui, puisqu’ils sont à 299 € sur le site officiel d’Apple, vous économisez plus de 58 € en passant par Amazon. Du côté des autres e-commerces, les prix restent plus haut que sur Amazon. Coolblue et Krefël les proposent à 269 € et Bol à 256 €, soit entre 15 et 28 € plus cher qu'Amazon.

À lire aussi

Les AirPods Pro

Découvrez les remarquables caractéristiques des AirPods Pro d'Apple, des écouteurs sans fil qui repoussent les limites de la qualité audio et de la technologie. Profitez d'une expérience sonore immersive grâce à l'audio spatial personnalisé, qui suit dynamiquement les mouvements de votre tête pour une sensation de son en 3D. La réduction active du bruit est également impressionnante, éliminant jusqu'à deux fois plus de bruits indésirables pour une écoute sans distraction. Si vous souhaitez rester conscient de votre environnement, la fonction de transparence adaptative vous permet de réduire les bruits ambiants tout en restant connecté au monde extérieur.

Parfaitement adaptés à un mode de vie actif, les AirPods Pro et leur boîtier de charge sont résistants à la transpiration et à l'eau. Vous bénéficiez d'une autonomie exceptionnelle, jusqu'à 6 heures d'écoute en une seule charge et jusqu'à 30 heures en combinant l'écoute avec le boîtier de charge. Le boîtier de charge MagSafe est un véritable plus, équipé d'un haut-parleur et d'une encoche pour dragonne, pour une utilisation pratique au quotidien.

Enfin, pour un confort optimal, les AirPods Pro sont accompagnés de 4 tailles d'embouts auriculaires en silicone souple (XS, S, M et L) pour s'adapter à toutes les morphologies d'oreilles. Prêts à vous offrir une expérience sonore inégalée et une praticité sans égale, les AirPods Pro sont un choix idéal pour tous les amateurs de musique et de technologie.