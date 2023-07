Trouver le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix : notre comparaison des e-commerces et des offres spéciales !

Le prix du Galaxy S23 128 Go

Nous avons passé en revue les différentes options d’achat qui s’offrent à vous si vous souhaitez investir dans le Samsung Galaxy S23 le moins cher, ce qui implique un moins grand espace de stockage. Deux e-commerces s’affrontent en matière de prix intéressants : Amazon, qui propose le smartphone à 754 €, et Samsung – via son site officiel – qui le propose à 799 €, mais avec, pour cadeau, les écouteurs Buds 2.

Voici notre comparaison des prix :

Le prix du Samsung S23 256 Go

Nous avons ensuite comparé pour vous le prix du Samsung S23 256 Go (couleur noire) auprès des mêmes e-commerces. Le verdict est sans appel : à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est clairement le site officiel de Samsung qui est le plus avantageux. En effet, le Galaxy S23 y est entre 10 et 150 € moins cher… Sans compter les écouteurs offerts, qui représentent 149 € de réduction supplémentaire !

Le Samsung Galaxy S23

Samsung S23 en promo ©Amazon

La presse est unanime dans ses éloges envers le Galaxy S23. Les Numériques lui ont attribué un score parfait de 5/5, le qualifiant de “smartphone haut de gamme digne de son rang”. Frandroid lui a accordé un 8/10, mettant en avant sa “puissance maxi dans un format mini”. Next Pit l’a qualifié de “plus cohérent des flagship Samsung”, obtenant une note de 4/5.

Un des points forts du Galaxy S23 est son appareil photo incroyable au quotidien. Équipé d’un téléobjectif avec zoom optique 3x, d’un capteur grand angle de 50 Mpx et d’un capteur ultra grand angle de 12 Mpx, il permet de réaliser des clichés de haute qualité dans toutes les conditions, y compris en basse lumière grâce à la technologie Nightography. De plus, l’application Expert RAW offre aux utilisateurs la possibilité de capturer des clichés lumineux et détaillés, y compris en astrophotographie.

En termes de performances, le Galaxy S23 intègre le nouveau processeur ultra-puissant Snapdragon® 8 Gen 2 de Qualcomm, offrant une expérience ultra-fluide et une autonomie exceptionnelle grâce à une gestion intelligente de l’énergie.

Le design du Galaxy S23 est également remarquable, avec des couleurs à tomber, inspirées par la nature qui nous entoure. De plus, Samsung s’inscrit dans une démarche écologique en intégrant des matériaux recyclés dans la fabrication du téléphone.

Le Galaxy S23 propose également de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles que Samsung Wallet (anciennement Samsung Pay), qui permet de stocker des clés, des cartes de paiement, des pièces d’identité et plus encore, tout en garantissant une sécurité maximale.

Bref, le Samsung Galaxy S23 cumule les avantages, puisqu’il s’agit d’un smartphone haut de gamme complet, avec un appareil photo de qualité professionnelle, des performances puissantes, un design élégant et des fonctionnalités pratiques. Le tout pour un prix certes élevé, mais un excellent rapport qualité/prix.