Économisez 100 € grâce à cette offre spéciale sur la PlayStation 5, qui tombe à 499 € !

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

La PlayStation 5 édition digitale avec une manette sans fil DualSense blanche est actuellement à 449 € sur le site d’Amazon, un prix défiant toute concurrence puisque ce même produit est vendu à 549,99 € sur le site de PlayStation, vous faites donc une économie de 100 € sur ce produit. Elle est vendue au même prix sur le site de Coolblue. Ne tardez pas à profiter de cette bonne affaire !

La PlayStation 5

La PlayStation 5 est bien plus qu’une simple console de jeux : dotée d’une puissance de traitement exceptionnelle, elle vous offre des graphismes époustouflants et une expérience de jeu immersive incomparable. Son disque SSD ultrarapide assure des temps de chargement rapides pour que vous puissiez vous plonger instantanément dans vos jeux préférés. La console est livrée avec la manette sans fil DualSense, qui propose des fonctionnalités innovantes telles que le retour haptique (sensation de vibration lorsqu’on utilise les boutons de la manette) et les gâchettes adaptatives pour une immersion totale.