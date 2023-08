Partez en vacances l’esprit tranquille en économisant des frais supplémentaires avec cette caméra de sécurité Tapo !

À lire aussi

Pourquoi est-ce une bonne affaire ?

En cette période de vacances, Amazon propose une promotion exclusive sur la caméra de sécurité Tapo C320WS, permettant aux voyageurs de sécuriser leur maison sans se ruiner. Avec une réduction de 21 %, cette caméra est vendue à 54,99 € au lieu de 69,90. En plus, elle est moins chère qu’ailleurs, puisqu’elle est vendue à 74,99 € sur le site de la Fnac. Cette offre est une occasion en or de la sécurité de votre domicile sans compromis sur la qualité et les fonctionnalités avancées : vous pouvez faire confiance aux plus de 4000 évaluations qui attribuent la note de 4,4/5 à ce produit !

La caméra extérieure Tapo C320WS

La caméra de sécurité Tapo C320WS est parfaite pour garder votre maison en sécurité pendant vos vacances. Elle peut capturer des images nettes, même la nuit, grâce à sa vision nocturne en couleur, vous permettant de surveiller votre propriété 24h/24. Vous n’avez pas à vous soucier du temps qu’il fait puisque cette caméra résiste aux intempéries comme la pluie et la poussière. Avec sa haute définition 2K, vous pouvez voir les détails clairement, et son capteur de lumière sensible assure une vision nocturne améliorée. Vous pouvez également parler en temps réel grâce au microphone et au haut-parleur intégrés. Si vous avez besoin de revoir les enregistrements, rien de plus simple : vous pouvez les stocker sur une carte microSD locale jusqu’à 256 Go.