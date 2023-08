À lire aussi

Pourquoi est-ce une bonne affaire ?

Cette offre flash Amazon est une opportunité à ne pas manquer : cet aspirateur robot est actuellement à -42 % de réduction, le faisant passer de 259,99 € à 149,99 €. Ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’un coupon de 40 € est disponible pour cet article. Vous ne payez donc que 109,99 € pour cet aspirateur haut de gamme, soit une économie de 150 €, ce qui est non négligeable ! Ne passez pas à côté de cette offre, et fiez-vous aux plus de 4 000 évaluations qui notent cet appareil à 4,4/5, faisant de lui le numéro 1 des ventes sur Amazon !

L’aspirateur robot Lefant M210P à -42 %

Le Lefant M210P est un aspirateur robot de qualité supérieure conçu pour vous offrir une propreté sans effort au quotidien. Grâce à sa puissante aspiration de 2 200 Pa, il traque efficacement la poussière et les saletés sur les sols polis, laissant vos surfaces impeccables. Profitez de sa polyvalence avec ses 6 modes de nettoyage, vous permettant de choisir le mode idéal en fonction de vos besoins, que ce soit pour un nettoyage automatique, en zigzag, en point fixe ou le long des bordures. Avec l’application Lefant ou les commandes vocales Alexa et Google Home, vous avez un contrôle total sur les opérations de nettoyage, sans lever le petit doigt.

Son design compact de seulement 28 cm de diamètre et 7,85 cm de hauteur lui permet de se glisser sans effort sous les meubles et d’accéder aux zones difficiles d’accès pour un nettoyage en profondeur. Le Lefant M210P est également équipé d’un système intelligent de détection des tapis qui ajuste automatiquement l’aspiration pour éliminer efficacement les saletés incrustées.