Où précommander "Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard" sur Switch au meilleur prix ?

À lire aussi

Quand sort le jeu Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch ?

Le jeu “Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard” fait attendre son public. Bien qu’annoncé pour le 25 juillet 2023 sur Nintendo Switch, la sortie a été reportée au 14 novembre. Pour vous aider dans votre attente et être sûr de ne pas rater l’occasion de découvrir ce jeu dès sa sortie, vous pouvez dès maintenant le précommander.

À lire aussi

Où précommander l’édition standard de Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch pas cher ?

Pour être sûr de disposer du jeu dès sa sortie et à moindre prix, le meilleur endroit où acheter l’édition standard est Coolblue. Le bon plan : le site propose également un lot de 2 à moindre coût, pour faire plaisir et vous faire plaisir.

En revanche, si vous êtes prêt ou prête à attendre quelques semaines de plus, c’est l’offre exclusive d’Amazon qui sera la plus avantageuse, puisque le jeu (y compris l’exclusivité Amazon) est à seulement 41,51 € ! Pour quelques jours de patience, vous économisez plus de 13 € par rapport au meilleur prix pour la date de sortie officielle !

Où précommander l’édition Deluxe de Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch pas cher ?

La version Deluxe du jeu vous réserve un contenu exclusif pour enrichir votre expérience dans l’univers légendaire d’Harry Potter. En plus du jeu de base, vous bénéficierez d’un ensemble de bonus captivants, notamment la possibilité de chevaucher un sombral et d’accéder à une nouvelle arène et à un ensemble de cosmétiques de mage noir, complété par un calot élégant. De plus, vous aurez l’avantage d’un accès anticipé de 72 heures, vous permettant de plonger dans ce monde magique avant tout le monde.

Voici où acheter l’édition Deluxe en faisant un maximum d’économies :

Si vous souhaitez profiter de tous ces bonus, vous pouvez précommander l’édition Deluxe au meilleur prix chez Coolblue.