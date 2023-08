C’est le moment d’acheter ces écouteurs de sport Beats ultra résistants : ils sont en promotion sur Amazon !

À lire aussi

Actuellement, les écouteurs Beats Fit Pro sont disponibles avec une réduction exclusive de -24 % sur leur prix d’origine de 249,95 €, ce qui les place à seulement 189,95 €, bien en dessous de la concurrence. Par exemple, ils sont vendus à 249,95 € sur le site officiel de Beats et à 217,57 € sur le site de la Fnac. Vous faites donc au minimum une économie de 27,62 € !

Les écouteurs Beats fit pro

Les écouteurs Beats Fit Pro offrent une expérience audio immersive grâce à leur système acoustique personnalisé. Dotés de la technologie de réduction active du bruit et de la transparence, ils vous permettent de choisir entre vous isoler dans votre musique ou rester conscient de votre environnement. Avec une puce Apple H1 intégrée, ces écouteurs offrent des fonctionnalités avancées telles que la bascule automatique, le Partage Audio et “Dis Siri”. Ils sont également résistants à l’eau et à la transpiration (certifiés IPX4) et offrent jusqu’à 6 heures d’écoute autonome, extensibles jusqu’à 24 heures avec l’étui de charge compact inclus.