Un design compact et efficace : mesurant 6 x 14 x 48 centimètres, ce bloc multiprise au design rectangulaire élégant s’intègre facilement dans votre espace de travail ou de divertissement.

Une puissance et une polyvalence : avec une tension de 6 Volts et un ampérage de 2,4 A, cet accessoire est idéal pour alimenter vos ordinateurs et autres appareils électroniques en toute confiance.