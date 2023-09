Des frites croquantes et saines à la fois ? Voici la friteuse Air Dryer qu’il vous faut, en promo !

La friteuse à air Philips en promo : une vraie affaire ?

Non seulement vous êtes assuré de la qualité de la friteuse à air grâce aux 6515 avis d’utilisatrices et d’utilisateurs qui ont attribué la note de 4,6/5 au produit, mais également d’en profiter à un prix totalement avantageux, puisque la friteuse est bien plus chère dans les e-commerces concurrents (par exemple, Vanden Borre la vend 109 €). Ne vous y trompez pas : ce rapport qualité/prix est ce qui fait de cette friteuse Philips la meilleure vente de sa catégorie !

La friteuse Philips Essential Airfryer

La friteuse à air fonctionne parfaitement pour différents aliments. ©Amazon

Cuisinez sans culpabilité : cette grande friteuse sans huile vous permet de préparer vos plats favoris avec jusqu’à 90 % moins de matières grasses, tout en conservant le croustillant à l’extérieur et la tendresse à l’intérieur. La technologie Rapid Air circule l’air chaud pour des plats croustillants, tandis que la fonction Fat Removal élimine l’excès de graisse ;

Une multiplicité de possibilité : avec une cuve spacieuse de 4,1 l et un panier de 0,8 kg, cette friteuse révolutionne vos habitudes culinaires. Choisissez parmi 7 programmes préréglés sur l’écran tactile et réalisez des frites, des poulets rôtis, des gâteaux et des légumes parfaitement cuisinés ;

Plein d’autres idées culinaires saines et croustillantes : téléchargez l’application NutriU pour des recettes personnalisées et suivez les instructions étape par étape ;

Un design travaillé : non seulement cette friteuse est pratique, mais elle est aussi élégante et se fondra joliment dans la décoration de votre cuisine ;

Un usage simplifié : le nettoyage est facile grâce aux pièces amovibles lavables au lave-vaisselle. Découvrez une nouvelle façon de cuisiner sainement et savoureusement.