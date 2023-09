Les 5 accessoires indispensables pour le sport à la mode du moment : êtes-vous correctement équipé ?

La raquette de padel

raquette de padel ©Amazon

Posséder une bonne raquette est évidemment indispensable à votre pratique du sport et au développement de vos aptitudes, mais c’est un accessoire qui doit être choisi avec soin puisqu’une raquette parfaitement adaptée et de qualité vous évitera d’éventuelles blessures (coude, bras et même main). Une raquette qui est parfaite pour débuter, sans empiéter sur la qualité est la MAS Padel. Son prix est abordable et elle est fournie avec un étui pour la protéger.

Les balles de padel

Comme nous vous l’expliquions plus haut, les balles de tennis et les balles de padel sont similaires. Néanmoins, il existe quelques différences minimes entre les deux. Les balles de padel ont moins de pression : elles rebondissent donc moins et sont moins rapides que les balles de tennis. En outre, elles sont légèrement plus petites. Le rebond plus bas permet des échanges plus longs et des coups plus contrôlés. La marque que nous vous proposons ici (à savoir Head) est celle utilisée par la fédération espagnole, qui est la plus développée au monde. Pour seulement 6 euros, vous pourrez avoir les trois balles nécessaires à commencer le padel.

Les chaussures de padel

La surface de jeu du padel est traditionnellement en synthétique et même parfois sablée, pour une meilleure adhérence. Il faut donc des chaussures adaptées, afin de ne pas chuter ou de glisser et risquer une entorse. Grâce à un plus grand soutien et un confort élevé, les ASICS Gel-Padel PRO 5 offrent aux joueurs et joueuses de padel une expérience idéale sur le terrain. Disponible de la pointure 39 à la 49, cette chaussure est idéale pour les amateurs et amatrices.

Les shorts de padel

Comme pour l’immense majorité des sports de raquette, il est indispensable pour toute joueuse et tout joueur de disposer d’un short avec des poches, afin de pouvoir y mettre les balles lors du service. Nous vous proposons ici un short au prix accessible et parfaitement adapté pour le padel.

La gourde d’eau

Le padel est un sport intense et cardio : une gourde sera bien nécessaire pour vous réhydrater tout au long de votre séance. Prenez toujours le temps de faire des pauses pour boire : avoir soif après une séance, par exemple, est un très mauvais signe et signifie que vous ne vous êtes pas assez hydraté. Pour éviter cette erreur, avoir une gourde est idéal : nous vous recommandons ici la gourde Ion8 de 500 ml. Élégante, solide et sans BPA, elle sera votre alliée “hydratation” !