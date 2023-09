À lire aussi

N’oubliez pas qu’à cette occasion (nous vous l’expliquons plus en détail plus loin dans cet article), NordVPN propose une offre ultra-avantageuse, mais temporaire.

Qu'est-ce que GP Explorer, organisé par Squeezie ?

Le GP explorer est un événement qui rassemble des personnalités de Youtube, Twitch, etc. autour d’une course automobile de F4. Cette année, la compétition a lieu sur le circuit Bugatti du Mans.

La F4, c’est quoi ?

La Formule 4 FIA, dont l’appellation est raccourcie en “F4”, est une catégorie de compétition de voitures de sport monoplace. Celles-ci sont construites en carbone et, même si elles sont moins rapides, elles renferment de nombreuses technologies provenant de la F1. Ces voitures, utilisées surtout pour les compétitions automobiles pour jeunes pilotes, peuvent aller jusqu’à 220 km/h.

Quand et où regarder le GP Explorer 2023 ?

L’événement commence aujourd’hui, 8 septembre, à 18h35. Il sera retransmis sur la chaîne Twitch de Squeezie.

À lire aussi

NordVPN

NordVPN est l’un des sponsors de la compétition et possède d’ailleurs une équipe de pilote, composée de Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, les deux animateurs de la chaîne Youtube Vilebrequin, qui propose du contenu humoristique et pédagogique sur l’automobile (essais, guide d’achat, expérience…). À cette occasion, la marque lance une grande offre : 69 % de réduction (à partir de 3,08€/mois) et quatre mois gratuits d’utilisation de VPN. Une offre particulièrement avantageuse qui se révèle parfaite pour tester le produit et voir si cela vous convient vraiment.

Un VPN est particulièrement utile pour protéger vos ordinateurs, tablettes et smartphones. En outre, il vous fait bénéficier d’un anonymat total sur le Web ;, de contourner certaines restrictions géographiques et d’optimiser les performances de votre appareil.

À lire aussi

Quelles personnalités s’affronteront lors de ce GP Explorer 2023 ?

Alors qu’ils et elles n’étaient que 22 l’année passée, ce sont 24 personnalités et célébrités du Web qui prendront le volant pour devenir des pilotes de course d’un jour, répartis en 12 écuries.

Équipe NordVPN : Sylvain Lévy et Pierre Chabrier

Équipe RhinoShield : Seb et Maghla

Équipe Gentle Mates : Gotaga et Squeezie

Équipe Crunchyroll : RebeuDeter et Kekra

Équipe Rac (H) er by Alpine : Manon Lanza et Depielo

Équipe Alpine : Djilsi et Theodort

Équipe Mouv' : Ana On Air et Maxime Biaggi

Équipe Overwatch 2 : Kaatsup et LeBouseuh

Équipe Cupra : Baghera Jones et Horty

Équipe Sobway : Mister V et Théo Juice

Équipe Wargamin : Étienne Moustache et Amixem

Équipe Samsung : SCH et Soso Maness

Quel est le programme de la journée ?

8h-9h : arrivée des pilotes sur la piste

9h-11h : essais libres

12h15-13h : visite des stands

13h30-14h : animation surprise sur la piste

14h-15h30 : qualifications

16h-16h40 : animation surprise et parade des pilotes

17h25-18h : mise en grille des F4

18h35-19h30 : début de la course (15 tours du circuit Bugatti, qui fait 4,2 km)

19h35-20h15 : podium avec envahissement de piste

21h30-23h35 : concert

23h45-00h00 : fermeture des portes

L’édition précédente, une grande réussite

L’édition précédente du GP Explorer avait attiré plus de 40 000 spectateurs et spectatrices sur place et plus de 12 millions d’internautes avaient suivi la compétition en ligne.