Bien dormir, au meilleur rapport qualité/prix ? Nous avons sélectionné pour vous le top 3 des meilleurs matelas pour deux du Roi du Matelas !

Voici notre top des matelas en promotion que nous avons choisi pour vous :

Le meilleur matelas pour deux personnes pas cher

Bien sûr, ce qui compte avant tout dans un matelas, c’est sa qualité. Mais tout le monde ne peut pas se permettre d’investir des milliers d’euros dans une literie pour autant. Le matelas Céphée pour deux personnes est tout à fait abordable grâce à une énorme promotion temporaire. Pour seulement 274 €, vous obtenez un matelas en mousse haute résilience, à la fois douillet et ferme – ce qu’on appelle un confort équilibré. L’épaisseur du matelas est de 17 cm. Il est compatible avec de nombreux sommiers : tous les sommiers à lattes, les boxsprings et les sommiers tapissiers.

Il s’agit ici de la version la plus petite (140 * 200 cm) pour vous proposer véritablement le plus petit prix, mais si vous êtes prêtes et prêts à investir quelques dizaines d’euros en plus ou si votre sommier est plus grand, une version plus large (en soldes) existe – la version en 160 * 200 cm.

Le meilleur matelas pour le dos

Pour éviter ou soulager les problèmes de dos, prendre un matelas ferme est considéré comme le meilleur choix par quelques études (encore trop peu nombreuses sur le sujet). Pour savoir si le matelas est suffisamment ferme pour vous, il est recommandé de s’allonger dessus et de glisser une main entre son dos et le matelas : si vous n’y parvenez que difficilement, c’est que le matelas est trop souple. En revanche, s’il y a beaucoup d’espace, c’est qu’il est trop ferme. Cela dit, ce n’est pas la fermeté du matelas qui compte le plus, pas plus que le fait que sa matière (même si les matelas à eau et les matelas à mémoire de forme sont généralement préférés). Souvent, les maux de dos sont dus à un matelas trop vieux, qui ne soutient plus correctement le corps. Il est recommandé de changer son matelas tous les 8 à 10 ans. Toutes ces données prises en compte, nous vous recommandons le matelas Memorytech à mémoire de forme, dont le confort est enveloppant et le soutien ferme. Plusieurs dimensions sont possibles : 140 * 190 cm, 140 * 200 cm, 160 * 200cm et 180 * 200 cm. De plus, grâce aux soldes du Roi du Matelas, vous avez 50% de réduction.

Le meilleur matelas anti-allergie en soldes

Notre matelas anti-acarien et anti-allergie préféré est le matelas Mistral. qu’on choisit le plus grand possible (180 * 200 cm) pour éviter d’être à l’étroit dans le lit ! Conçu avec des ressorts ensachés, ce matelas offre un confort inégalé et une durabilité sans égale, vous assurant des nuits agréables pendant de longues années (et, en tout cas, 5 ans : le temps de la garantie offerte par Le Roi du Matelas). Outre ses traitements anti-acariens et anallergique, le matelas est également équipé d’une housse déhoussable pour un entretien facile. Vous apprécierez également son excellente indépendance de couchage, vous garantissant des nuits paisibles à deux. En outre, cerise sur le gâteau, son prix est particulièrement avantageux en cette période de soldes, puisque le magasin offre 50 % de réduction sur le matelas. Vous économisez donc pas moins de 487 € !

Le Roi du Matelas

Ce qu’on a particulièrement aimé chez Le Roi du Matelas :

Les 200 nuits d’essai : pour tester un matelas, il faut l’essayer. Le Roi du Matelas n’y va donc pas de main morte et propose 200 nuits d’essai, pour que vous puissiez vraiment savoir si votre matelas est celui qui vous convient !

Les 5 ans de garantie : un matelas est un investissement, parfois conséquent, qu’on veut pouvoir étaler sur plusieurs années. Le Roi du Matelas semble en être conscient, puisqu’il propose 5 ans de garantie sur ces produits

Des prix vraiment réduits : ce n’est pas tous les jours qu’on voit des matelas à moitié prix.

Investir dans un matelas de qualité

Un bon sommeil est essentiel pour votre bien-être physique et mental, et le choix du matelas joue un rôle primordial dans la qualité de vos nuits. Investir dans un bon matelas est bien plus qu’une simple dépense, c’est un investissement dans votre santé et votre qualité de vie. Un matelas de qualité offre un soutien optimal à votre corps, en épousant parfaitement les contours de votre silhouette et en répartissant uniformément le poids. Cela permet de soulager les points de pression, réduisant ainsi les douleurs musculaires et articulaires, tout en favorisant une meilleure circulation sanguine.

Choisir le bon matelas est donc une décision cruciale pour votre santé globale. Il est recommandé de prendre en compte vos préférences de fermeté, votre morphologie, vos éventuelles sensibilités ou allergies, ainsi que les technologies offertes par le matelas (comme la mousse à mémoire de forme, la technologie des ressorts ensachés, etc.). Bien que cela puisse représenter un investissement initial important, les bénéfices à court terme et à long terme pour votre santé et votre bien-être en valent largement la peine.