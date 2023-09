Une performance inégalée : la PS5 est dotée d’une puissance de traitement exceptionnelle, permettant des fréquences d’image élevées, des temps de chargement ultra-rapides et des résolutions impressionnantes. Vos jeux préférés fonctionnent de manière fluide et époustouflante, offrant une performance de niveau supérieur.

Une connectivité et du divertissement : en plus du jeu, la PS5 offre un hub de divertissement complet. Diffusez des contenus en streaming, regardez des films en 4K, accédez à des applications populaires, et profitez d’une connectivité en ligne fluide pour jouer avec vos amis. C’est bien plus qu’une console, c’est le centre de divertissement ultime pour toute la famille.