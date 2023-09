Révolutionnez votre cuisine avec une poêle de qualité supérieure ! Profitez dès maintenant d’une offre exclusive avec une réduction de plus de 15 % !

Est-ce une bonne affaire ?

Vous la retrouverez sur Amazon au prix le plus bas. En effet, on la retrouve à 50€ chez Krëfel, et le prix de base sur Amazon est de 55€. Voici sans doute la raison pour laquelle cette poêle est évaluée cinq étoiles pour 74 % des évaluateurs du site.

Tefal Poêle Robusto E24906

Poêle Tefal ©Amazon

Un revêtement antiadhésif trois fois plus durable : sans PFOA, sans plomb ni cadium (avec des contrôles plus stricts que les réglementations en vigueur en matière de contact alimentaire), ce revêtement antiadhésif durable et sûr dure trois fois plus longtemps (par rapport au revêtement antiadhésif standard chez Tefal) ;

Indicateur de température : la zone de signalisation thermique innovante devient rouge foncé une fois que la poêle est préchauffée et prête à cuire pour des résultats de cuisson parfaite à chaque fois ;

Pratique et facile à nettoyer : les embouts de bec permettent un service propre et précis pour garder votre cuisine toujours impeccable. En outre, la poêle passe au lave-vaisselle pour un nettoyage particulièrement facile (il est tout de même recommandé de la nettoyer à la main pour une durée de vie plus longue) ;

Technologie d’induction professionnelle : grâce à la base thermofusion, extra-forte et résistante aux chocs, vous pouvez compter sur une répartition parfaite de la chaleur et des aliments cuits uniformément tous les jours. De plus, elle convient à tous les types de plaques : gaz, électrique, vitrocéramique et induction).

Que vous soyez un amateur passionné ou un chef accompli, cette poêle vous séduira par sa durabilité exceptionnelle et sa facilité d’entretien, alors ne tardez plus, et débloquer une expérience culinaire inégalée !