Cet indispensable pour homme est actuellement à plus de 40 % ! Une offre à ne surtout pas manquer !

Un seul outil qui vous permet à la fois de raser, styliser et tailler votre barbe. Un appareil hybride qui se veut à la fois rasoir électrique, et tondeuse à barbe. Voilà ce qu’offre le fameux OneBlade de chez Philips. La marque assure un rasage plus simple, sans coupure et qui ne nécessite pas forcément de gel ou de mousse à raser. Mais ce n’est pas tout, Philips propose non seulement un outil révolutionnaire pour l’entretien de la barbe, mais également pour la moustache ainsi que d’autres parties du cops grâce à des sabots spécifiques inclus.