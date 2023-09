Découvrez une expérience sonore révolutionnaire des écouteurs sans fil à un prix cassé : la musique comme vous ne l’avez jamais entendue !

À lire aussi

JBL Tune 230 NC TWS

Écouteurs sans fil JBL ©Amazon

Basses profondes avec JBL Tune 230 NC TWS : ces écouteurs Bluetooth sans fil sont équipés de haut-parleurs de 6mm, conçus dans un format intra-auriculaire qui allie un confort de port exceptionnel et des basses profondes grâce à la technologie Pure Bass JBL.

Réduction de bruit intelligente et TalkThru : la réduction de bruit active Smart Ambient vous permet d’éviter les bruits extérieurs gênants tout en restant conscient de votre environnement. De plus, la fonction TalkThru vous permet de converser sans avoir à retirer vos écouteurs.

Autonomie exceptionnelle : Jusqu’à 40 heures : profitez de votre musique pendant de longues heures grâce à une autonomie allant jusqu’à 40 heures (8 heures avec réduction de bruit). De plus, une charge de seulement 10 minutes suffit pour ajouter deux heures d’écoute à votre batterie.

Robustesse et appels mains libres : avec leur résistance à l’eau IPX4 et à la sueur, ces écouteurs font face aux éclaboussures et aux averses. De plus, les quatre microphones intégrés vous permettent de passer des appels mains libres en stéréo. Idéal pour vos activités sportives !

Coffret complet d’accessoires inclus : lorsque vous recevez ces écouteurs, vous obtenez non seulement un son de qualité, mais également un ensemble complet d’accessoires. L’étui de recharge, le câble de recharge, trois embouts d’écouteurs différents et un guide de démarrage rapide sont inclus pour une expérience audio sans compromis.

Les JBL Tune 230 NC TWS sont bien plus que des écouteurs sans fil ordinaires. Ils offrent une expérience audio exceptionnelle, un confort optimal, et des fonctionnalités innovantes comme la réduction de bruit active Smart Ambient et la fonction TalkThru. Avec leur longue autonomie, leur résistance à l’eau et à la sueur, ainsi que leur capacité à passer des appels mains libres en stéréo, ils sont prêts à vous suivre dans toutes vos aventures. De plus, il est bon de noter que cette qualité et ces fonctionnalités ne vous coûteront seulement 63€ à la place de 99€ sur Amazon, ce qui en fait une option extrêmement compétitive sur le marché des écouteurs sans fil. Préparez-vous à vivre une expérience sonore exceptionnelle sans casser votre tirelire.