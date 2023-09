La révolution de la recharge : votre iPhone, Apple Watch et AirPods chargés simultanément, cet accessoire tout-en-un transformera votre quotidien !

À lire aussi

Cet appareil de recharge à induction vous permettra de charger votre iPhone, votre Apple Watch ainsi que vos AirPods à un seul et même endroit pour seulement 66€ sur Amazon. Testé par plus de 1 400 utilisateurs, cet accessoire est noté 4,1/5, et se voit réduit de 12 %, voilà une offre à ne pas manquer. De plus, vous le retrouverez plus cher de 40€ chez MediaMarkt et chez Fnac.

La station de recharge Belkin

Station de recharge à induction Belkin ©Amazon

Compatibilité maximale : cette station de recharge à induction est compatible avec quasiment tous les appareils Apple. En effet, au niveau de l’iPhone, il est compatible dès le 8, au niveau des AirPods, c’est à partir des AirPods deuxième génération, et concernant l’Apple Watch, c’est à partir de l’Apple Watch Series 1. Ceci exclut donc l’iPhone 12 mini et l’Apple Watch Ultra ;

Station compatible avec les coques : nul besoin de retirer la coque ; cette station recharge à travers la plupart des protections légères et en plastiques de moins de 3 mm ;

Garantie 2 ans : votre appareil est non seulement garanti 2 ans, mais il est également certifié Qi avec un fonctionnement sécurisé ;

Design intelligent : son design petit vous permet de le poser soit sur votre bureau, mais également sur votre table de nuit sans être encombrant.

Facilitez-vous la vie grâce à cette station de recharge à induction qui vous débarrassera de tous ces fils emmêlés et vous garantit une recharge efficace et rapide pour tous vos appareils Apple !