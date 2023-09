La cuisine réinventée : vous n’imaginerez pas ce que ce petit appareil révolutionnaire peut faire et comment il va vous faciliter la vie !

À lire aussi

La soupe maison est un plat qui plaît à tout le monde et qui ne rate jamais ! Le Easy Soup de Moulinex est une machine 1,2 L facile à utiliser qui mixe et cuit à la perfection en seulement deux pressions sur un bouton, quatre programmes de cuisson polyvalents, des fonctions pratiques et des commandes simples. Cet appareil est actuellement en promotion à 99 € au lieu de 150 € ! Noté 4,6/5, il a séduit plus de 5 000 utilisatrices et utilisateurs et est au meilleur prix sur Amazon. En effet, vous le retrouverez à 150 € chez Krëfel, ainsi que chez MediaMarkt ou Vanden Borre.

Le Easy Soup de chez Moulinex

Easy soup Moulinex ©Amazon

Pratique et rapide : préparez des soupes, veloutés, compotes ou smoothies facilement pour 4 personnes grâce à son réservoir de 1,2 L. De plus, équipé de 5 programmes (de 4 à 25 minutes) ce blender vous fera gagner du temps en cuisine ;

Double paroi : grâce à son isolation à double paroi, cette machine à soupe garde votre soupe au chaud pendant 40 minutes une fois qu’elle est prête ;

Mixage parfait : doté de 4 lames, cet appareil mixe vos soupes et préparations à la perfection en vous permettant de préparer des soupes onctueuses, des soupes avec morceaux, des compotes et des smoothies ;

Design compact : grâce à son cordon électrique amovible, cette élégante machine à soupe s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines ;

Livre de recettes : découvrez ses 30 recettes pour commencer à préparer vos soupes d’hiver et d’été, de délicieuses compotes, des smoothies et des desserts.