Mal au dos ? Besoin d’un nouveau matelas ? Nous vous présentons le meilleur duo de literie pour éviter les maux de dos.

La literie anti-mal de dos parfaite

Voici le duo de literie anti-maux de dos que nous vous suggérons :

Le matelas et l’oreiller sont disponibles dans des dimensions différentes. L’oreiller est en trois tailles : 45 x 70 cm, 60 x 60 cm et 40 x 60 cm. Le matelas est proposé en 6 dimensions différentes, allant du matelas simple en 90 x 190 cm au matelas king size de 180 x 200 cm.

Pourquoi avons-nous choisi ce duo ? Les études sur les meilleurs matelas et oreillers en cas de maux de dos sont malheureusement très peu nombreuses. Les seules qui existent sur le sujet notent une préférence pour les matelas plutôt fermes (à évaluer en fonction de votre poids : plus vous êtes légère ou léger, plus le matelas peut être moelleux, plus vous êtes lourde ou lourd, plus il doit être ferme) et pour certains types de matelas particulier, comme les matelas à eau et les matelas à mémoire de forme. Cependant, le point principal relevé est qu’il est absolument recommandé de changer de matelas tous les 8 à 10 ans maximum. C’est le plus souvent un matelas trop vieux qui provoque de l’inconfort et un mal de dos à terme.

Nous vous proposons donc le matelas Memorytech et l’oreiller Mémo Végétal ergonomique si vous souffrez du dos et/ou des cervicales. Ils sont tout deux à mémoire de forme et fermes. Au niveau des commentaires des clients et clientes, l’oreiller obtient la note de 4,7/5. Le matelas, quant à lui, a été pensé pour les personnes sensibles du dos. Il garantit, en outre, une excellente indépendance de couchage pour chacune des deux personnes qu’il accueille.

Comment choisir son matelas ?

Un matelas de qualité peut faire toute la différence entre une nuit de sommeil paisible et revigorante et une nuit agitée et inconfortable. Avec la multitude d’options disponibles sur le marché, il peut être difficile de faire le bon choix. Voici quelques conseils pour vous aider à choisir le matelas idéal :

Prenez les mesures de votre sommier : les dimensions de votre matelas dépendront de votre sommier (à moins que vous ne changiez votre literie toute entière). Il serait dommage d’investir dans un matelas qui soit trop grand ou, pire, trop petit pour votre sommier.

Déterminez vos besoins : si vous dormez en solo, opterez-vous pour un matelas pour une personne ou pour le confort d’un matelas deux places ? Si vous êtes en duo, opterez-vous pour deux matelas une personne qui vous garantiront une indépendance de couchage complète ou un matelas deux personnes, plus intime ? Quel est votre poids (les personnes plus lourdes devront investir dans des matelas plus fermes que les personnes plus légères) ? Avez-vous mal au dos ou êtes-vous sensibles aux acariens ? Toutes les réponses à ces questions sont autant de critères à prendre en compte pour l’achat de votre matelas.

Essayez avant d’acheter : ne vous fiez pas uniquement aux descriptions ou aux recommandations en ligne. Rendez-vous en magasin pour essayer différents types de matelas. Allongez-vous dessus pendant quelques minutes pour évaluer le niveau de confort et de soutien qu’ils offrent. Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, la plupart des e-commerces proposent des nuits d’essai. Par exemple, Le Roi du Matelas vous propose 200 nuits d’essai : de quoi parfaitement cerner si votre nouveau matelas répond à vos besoins.

Choisissez le bon type de matelas : Il existe différents types de matelas sur le marché, tels que les matelas en mousse à mémoire de forme, les matelas en latex, les matelas à ressorts et les matelas hybrides. Chaque type offre des avantages différents en termes de soutien, de durabilité et de régulation de la température. Renseignez-vous sur les caractéristiques de chaque type pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Vérifiez la garantie : un matelas peut être un investissement considérable… Et pas d’investissement sans garantie ! Optez pour un magasin (et un matelas) qui offre une garantie suffisamment longue pour vous protéger contre tout défaut de fabrication.

Considérez le budget : le prix des matelas peut varier considérablement en fonction de la marque, du type, de la taille et de la qualité. Établissez un budget réaliste en gardant à l’esprit que le choix d’un bon matelas est un investissement long terme qui a des implications sur votre santé, votre bien-être, votre confort et votre sommeil.

En suivant ces conseils, vous serez mieux équipé pour choisir un matelas qui répond à vos besoins personnels et qui vous assure des nuits de sommeil réparatrices.