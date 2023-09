Découvrez ce produit capillaire révolutionnaire : il imperméabilise vos cheveux et élimine tous les frisottis !

À lire aussi

Ce produit lissant est-il une bonne affaire ?

Il est actuellement numéro un des ventes sur Amazon et noté 4,3/5 par plus de 64 000 utilisateurs et utilisatrices. Ce n’est pas tout ! C’est également sur Amazon qu’il est au prix le moins cher. En effet, vous pouvez également le retrouver à 38€ sur Ici Paris XL ou bien à 30€ sur Bijenkorf contre seulement 25€ sur Amazon.

Le Color Wow Dream Coat

Spray Color Wow Dream Coat ©Amazon

Innovation : le Dream Coat est un produit coiffant de chez Color Wow qui imperméabilise les cheveux jusqu’à 3 shampoings. Grâce à ses propriétés anti-humidité, il agit comme un imperméabilisant. De plus, les cheveux restent souples et brillants grâce à sa formule lissante ;

Anti frisottis : ce spray lisse toute la surface de vos cheveux et l’uniformise pour une action anti frisottis profonde tandis que la fibre est disciplinée pour un mouvement fluide ;

Soin à la kératine : ce produit cheveux ultra léger est révolutionnaire car, non seulement il est recommandé pour tous types de cheveux, mais il est également composé d’un soin à la kératine qui rend vos cheveux soyeux, lisses et brillants ;

Application facile : il suffit de l’appliquer après l’après-shampoing, de pré-sécher les cheveux à l’aide d’une serviette, puis de vaporiser uniformément le soin sur cheveux humides. Il est ensuite recommandé de sécher vos cheveux à l’aide d’un sèche-cheveux afin d’activer les propriétés du soin ;

Cruelty-free : ce soin est également vegan, sans parabène, sans gluten, sans sulfate et il n’est pas testé sur les animaux.

L’époque des produits anti-frisottis lourds et gluants est passée. Grâce aux progrès de la technologie capillaire, le Dream Coat offre la protection anti-frisottis la plus puissante qui donne l’impression de ne rien avoir sur les cheveux et qui dure plusieurs jours.