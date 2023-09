Cet ensemble de couverts Villeroy & Boch au design élégant convient pour le quotidien comme pour les grandes occasions, à un prix exceptionnel !

Les couverts de la collection Victor de Villeroy & Boch se démarquent grâce à leur design convenant pour un usage quotidien ou également de grandes occasions. En effet, ce sont les lignes épurées et anguleuses de la collection Victor qui attireront tous les regards sur votre table. Offrant une bonne prise en main, ces couverts se combinent parfaitement avec toutes les collections de vaisselle et de verres de Villeroy & Boch.