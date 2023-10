Comment bien choisir son mascara ? Voici nos conseils et notre top 5 des meilleurs mascaras !

Notre top 5 des meilleurs mascaras

Voici notre top 5 des mascaras selon l’effet recherché :

Le mascara pour des cils volumineux

Ce mascara noir est parfait pour maquiller vos yeux, en rendant vos cils plus volumineux ©Amazon

Généralement, pour les mascaras volume, les brosses sont les plus épaisses et sont constituées de nombreux poils. Elles ont la particularité d’épaissir les cils. Afin de bien optimiser le volume, on l’applique de la racine à la pointe des cils. Le Lash Sensational de Maybelline va intensifier et apporter un effet éventail bluffant sans collage pour éviter l’effet de “paquets”. De plus, sa brosse est en silicone incurvée avec 6 tailles de poils différentes va apporter du volume à vos cils. cet incroyable mascara est à -50 % en ce moment et il a été testé par près de 40 000 utilisatrices et utilisateurs qui lui ont attribué la note de 4,5/5. Un incontournable dans sa gamme ! Adoptez un look audacieux grâce au noir profond du rimmel.

Le mascara pour des cils recourbés

Pour recourber votre frange de cils, c'est le mascara Unforgettable qui sera votre meilleur allié ! ©Amazon

Les mascaras recourbants fonctionnent de manière très efficace. Cependant, si vous désirez un effet recourbé au maximum, l’étape du recourbe-cils est un passage quasiment obligatoire. Si vos cils sont de nature droits, il est important d’appliquer le mascara de la racine des cils vers la pointe en tournant la brosse sur elle-même. Cela va permettre d’accentuer ce côté curling de vos cils. Pour vous aider, le Unforgettable de Kiko est remarquable ! En effet, grâce à sa brosse anatomique, elle suit la forme des cils, les définissant et les séparant sans les alourdir. C’est cette forme de la brosse et l’orientation particulière des poils qui donneront aux cils une courbe impeccable et un effet longue durée. De plus, ce mascara contient de la cire d’abeille, qui est combinée à des ingrédients gélifiants, rendant la texture très glissante et crémeuse pour obtenir des cils hydratés et souples.

Le mascara pour des cils allongés

Avec le Telescopic de l'Oréal, pas besoin de plusieurs couches : un seul geste suffit pour allonger et recourber les cils ! ©Amazon

Si votre préoccupation est plutôt d’allonger les cils, le mieux est de choisir un mascara dont la brosse est fine et composée de picots en silicone. Ces derniers vont permettre de bien séparer les cils et de les allonger. Découvrez alors le fameux mascara Telescopic de L’Oréal ! En effet, ce cosmétique a fait beaucoup parler de lui car il est connu pour allonger les cils, en un seul geste, de façon extraordinaire à un prix abordable. C’est grâce à ses poils souples à plusieurs peignes de haute précision, que va se glisser facilement la racine du cil jusqu’à sa pointe. Approuvé par plus de 6 000 utilisatrices et utilisateurs, ce mascara est parfait pour de jolis cils longs tout en gardant un effet naturel “yeux de biche”. Petite astuce : pour des cils parfaitement dessinés, il est préférable de les brosser à l’aide d’un goupillon avant de poser votre mascara.

Le mascara résistant à l’eau

Pour se maquiller sans avoir peur d'en avoir plein les paupières en cas de pluie, rien de tel que le mascara waterproof Bourjois. ©Amazon

Si votre préoccupation première est d’avoir un mascara qui tient toute la journée, alors il est préférable d’opter pour un mascara waterproof. Comme son nom l’indique, c’est un mascara résistant à l’eau. ce dernier ne va donc pas couler tout le long de la journée comme ça pourrait être le cas avec un mascara standard. Il est donc parfait pour des journées aux températures humides ou bien pour des journées longues. Le Volume Glamour de Bourjois est non seulement un mascara volume, mais il est également waterproof. En effet, ce mascara promet de donner du volume et une longue tenue qui dure jusqu’à 16 heures. Malgré sa fonction waterproof, il part facilement au démaquillage et convient tout de même aux yeux sensibles et aux porteurs de lentilles de contact.

Le mascara haut de gamme

L'Hypnôse de Lancôme, un accessoire make-up de luxe dans votre trousse de maquillage ©Amazon

Ce n’est pas forcément le prix qui définit un mascara, mais parfois ce sont simplement les ingrédients dans celui-ci. C’est pourquoi, voici un mascara ne se trouvant pas dans les magasins de grande surface un mascara haut de gamme, l’Hypnôse de Lancôme. Avec sa formule enrichie en pro-vitamine B5, ce mascara volume anti-bavure laisse vos cils lisses, doux et confortables sans s’écailler. Il utilise également la technologie de brosse Powerfull, qui facilite son application et améliore le glissement sur les cils. En même temps, elle les conditionne et les sépare pour éviter l’accumulation de produit et par conséquent, la formation de grumeaux. Il est également composé de 91 % de baume noir et enrichi de 8 acides aminés. De plus, il nourrit et revitalise les cils jour après jour. Sa formule contient également 5 % de beurre de karité, afin de rendre les cils plus légers et soyeux.

Comment choisir son mascara ?

Le choix de votre mascara dépend donc du résultat que vous souhaitez. Chaque mascara possède sa particularité et il est parfois compliqué de s’en sortir parmi tous. Voici donc chaque gamme de mascara.

Le mascara pour des cils volumineux : il est idéal pour un look sophistiqué et qui se démarque. Ce mascara effet-volume vous assombrira et intensifiera le regard en vous épaississant les cils. Le mascara parfait pour un look sans faux cils. Il faut tout de même veiller à ne pas avoir un effet de “paquets” en appliquant une dose raisonnable.

Le mascara pour des cils recourbés : ce mascara est parfait si vous avez une base de cils droits. En effet, il est généralement constitué d’une brosse arrondie qui va permettre à vos cils une courbure naturelle et vous agrandissant le regard.

Le mascara pour des cils allongés : optez pour ce type de mascara si votre but est de garder un look naturel tout en étant maquillée. Grâce à sa fine brosse, vos cils vont s’allonger et la couleur du mascara vous permettra d’avoir des yeux mis en valeur sans forcément donner l’impression d’être maquillée.

Le mascara waterproof : si vous êtes une adepte des longues journées, c’est le mascara qu’il vous faut. Il résistera à l’eau ainsi qu’à l’humidité et tous les imprévus de la journée. Il est parfait afin d’éviter des yeux de “panda” en rentrant le soir.

Le mascara haut de gamme : composé d’ingrédients plus naturels et riches, ce mascara combinera à la fois maquillage et soin pour vos yeux.

Pour obtenir un regard intense et sublimer votre makeup en un seul passage, choisissez votre mascara avec soin. Optez pour l’un des mascaras avec une formule haute pigmentation proposés pour une première application bluffante. Définissez dès à présent le mascara qui vous conviendrait le mieux à mettre dès à présent dans votre trousse de produits de maquillage !