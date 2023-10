Bonne nouvelle pour les barbus : ce rasoir électrique est actuellement à -44 % ! Coupez, taillez, rasez selon vos envies.

Un seul gadget pour une multitude de besoins en matière de soin et de stylisation de la barbe. Philips présente fièrement le OneBlade, un appareil polyvalent qui combine les fonctionnalités d’un rasoir électrique et d’une tondeuse à barbe. Cette innovation de la marque promet un rasage sans tracas, sans risque de coupures, et ne nécessite pas nécessairement l’utilisation de gel ou de mousse à raser. Cependant, ce n’est pas tout ce que le OneBlade a à offrir. Philips propose non seulement un outil révolutionnaire pour l’entretien de la barbe, mais également pour la moustache, ainsi que d’autres parties du corps, grâce à des sabots spécifiques inclus dans le package.