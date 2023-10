Ce pull en tricot pour femme de chez Only est actuellement à seulement 10€ et est disponible en plusieurs coloris. Combinez confort et élégance !

Avec un tailleur : idéal pour une réunion, ce pull Only s’accordera parfaitement avec votre tailleur afin d’avoir là-haut idéal qui combine le classique et le moderne tout en restant professionnelle ;

Au-dessus d’une robe : pour ne pas attraper froid les jours pluvieux tout en portant une robe, accessoirisez votre tenue en le portant au-dessus de votre robe. En effet, cela permettra de vous protéger du froid tout en ne gâchant pas votre look à cause de votre imperméable ;

Avec un jean boyfriend : pour un look plus jeune et “stylé”, portez ce pull Only avec un jean large afin d’avoir la tenue parfaite pour un look branché idéal pour l’école ou les occasions plus tranquilles.