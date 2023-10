Ce bonnet de la marque Lacoste est actuellement à -46 % ! L'occasion idéale pour se préparer au froid de cet automne.

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Disponible à 55€ sur le site officiel de la marque, ce célèbre bonnet Lacoste est presque à moitié prix sur Amazon. En effet, vous le retrouverez à 28€ sur le site avec une note 4,4/5 donnée par plus de 400 utilisatrices et utilisateurs. De plus, ce bonnet est actuellement disponible en plusieurs coloris et sa taille convient unique convient pour toutes et tous.

Le bonnet de chez Lacoste

Bonnet Lacoste ©Amazon

100 % laine : ce bonnet est constitué à 100 % de laine afin de vous garantir une qualité haut de gamme vous protégeant des températures les plus basses ;

Plusieurs coloris : l’accessoire Lacoste est disponible dans 8 autres coloris vous donnant un large choix. Peu importent vos envies, vous serez dans tous les cas satisfait ;

Taille universelle : avec sa taille unique, le bonnet Lacoste convient à toutes les tailles de têtes grâce à son élasticité ;

Accessoire pour tous les styles : avec son style très simple, le bonnet s’accorde à toutes les tenues que ce soit classique ou branchée. De plus, cet accessoire est un best-seller de la marque.