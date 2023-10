Top 5 des meilleures crèmes pour les mains et guide d’achat 2023 : comment choisir sa crème main ?

Notre top 5 des crèmes pour les mains

De très nombreuses crèmes pour les mains sont proposées à la vente. Elles ne répondent pas toutes aux mêmes besoins, mais aident toujours à retrouver une bonne hydratation de la peau et à lutter contre la sécheresse cutanée. Pour une meilleure efficacité, il est conseillé d’appliquer aussi souvent que nécessaire une noisette de crème pour les mains. Pour faire pénétrer la crème, réalisez un massage partant des poignets jusqu’au bout des ongles.

La crème pour les mains la plus complète : Atoderm Mains&Ongles ultra-réparateur de Bioderma

La crème Atoderm Mains&Ongles ultra-réparateur de Bioderma nourrit, apaise et protège les mains et les ongles. Sa texture non grasse laisse la peau douce et souple pendant 8 heures. Atoderm Mains&Ongles ultra-réparateur de Bioderma s’adresse aux mains sèches à très sèches. Elle pénètre rapidement la peau pour une sensation immédiate de mains douces. En plus de nourrir la peau, l’huile de karité comprise dans la formule a des effets bénéfiques sur les ongles cassants. Il s’agit donc d’un soin complet et protecteur pour les mains et les ongles.

La crème pour les peaux sèches la plus emblématique : crème Mains Karité de l’Occitane

Enrichie en beurre de karité bio, la crème Mains Karité de l’Occitane agit comme un soin qui va nourrir, apaiser et protéger la peau de toutes les agressions extérieures. Le beurre de karité, l’ingrédient principal, est associé aux extraits de miel, d’amande et à l’huile de noix de coco. Après l’application de cette crème Mains Karité de l’Occitane, les mains retrouvent leur douceur et n’ont pas l’aspect gras. Le produit s’inscrit dans une routine beauté des mains.

La meilleure crème pour protéger la peau : Weleda crème mains régénératrice à la grenade

Avec sa texture onctueuse, la crème mains régénératrice à la grenade de Weleda participe au renouvellement cellulaire de la peau des mains. Elle aide aussi à lutter contre le vieillissement cutané. L’ingrédient phare, la grenade, hydrate et nourrit la peau tout en la protégeant des radicaux libres. Cette crème mains régénératrice à la grenade de Weleda contient également du beurre de karité, un ingrédient utilisé pour prévenir le dessèchement cutané. Il apporte de la douceur et du confort à la peau. Cette crème réparatrice convient aux peaux sèches à très sèches et s’utilise au quotidien.

La meilleure crème anti-âge : crème mains anti-taches et anti-âge de Nuxe

La crème mains anti-taches et anti-âge de Nuxe convient à toutes les peaux. Il s’agit d’un véritable soin protecteur anti-âge, car la crème éclaircit les taches et lisse la peau. Elle s’appuie pour cela sur des cellules biflorales de safran et de bougainvillier. Utilisée au quotidien, la crème mains anti-taches et anti-âge de Nuxe repulpe la peau des mains. Avec un parfum de fleurs blanches et de santal, couplé à un fini non gras et non collant, cette crème apaisante devient une véritable alliée du quotidien.

La meilleure crème vegan : crème gourmande Mains&Ongles de Caudalie

La crème gourmande Mains&Ongles de Caudalie nourrit et répare les mains sèches. Profitez d’une peau douce et bien hydratée grâce au beurre de karité. L’huile d’avocat et l’huile d’olive nutritives aident à protéger les mains des agressions extérieures. Elles ne sont donc plus sujettes aux tiraillements. La crème gourmande Mains&Ongles de Caudalie permet aussi de retrouver des ongles fortifiés.

Le point fort de cette crème réparatrice ? Ses 98 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Comment choisir sa crème pour les mains ?

Les mains sont fréquemment exposées à toutes les agressions extérieures. Elles se fragilisent et sont marquées par la sécheresse. Pour retrouver une peau douce, rien de mieux que les crèmes hydratantes et réparatrices. Pour trouver la meilleure des crèmes pour les mains, plusieurs critères sont à prendre en compte :

Les besoins : chaque crème est conçue pour répondre à un besoin spécifique. Certaines sont formulées pour nourrir les peaux sèches, d’autres pour lutter contre les effets du vieillissement ou encore pour apporter leur effet protecteur. Les crèmes réparatrices soulagent l’épiderme, tandis que celles pensées pour hydrater et lutter contre le dessèchement cutané offrent une peau douce ;

La composition : une crème doit obligatoirement contenir un corps gras. Le beurre de karité, par exemple, forme une barrière protectrice au niveau de l’épiderme. Des agents hydratants sont utilisés pour redonner aux mains une excellente hydratation et limiter les sensations de tiraillements ou les inflammations ;

La texture : toutes les crèmes pour les mains n’ont pas la même texture. Une crème onctueuse est conseillée pour les mains très sèches et abîmées. Ses propriétés lui permettent de pénétrer rapidement, pour nourrir la peau en profondeur. Une crème plus fluide s’adresse plutôt aux mains sensibles ;

L’odeur : comme pour un parfum, l’odeur de la crème influence le choix. Sélectionnez une crème qui dégage un parfum agréable. L’odeur dépend des ingrédients utilisés. En plus, les huiles essentielles odorantes qui entrent parfois dans la composition de la crème ont des vertus. Il est important de s’y intéresser pour bien choisir la crème qui rejoindra sa salle de bains ou son sac à main.