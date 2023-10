Cet incroyable Air Fryer Philips est actuellement en réduction pendant les Flash days d'Amazon, profitez-en !

Est-ce une bonne affaire ?

Disponible pour 79€ seulement chez Amazon, la friteuse Philips coûte pourtant plus de 109€ chez Vanden Borre. En achetant via cet article, vous ferez donc une économie importante de plus de 30€. De quoi faire de cette friteuse la numéro 1 des ventes et ainsi lui offrir la splendide note de 4.6/5, grâce à l’évaluation de plus de 6500 utilisatrices et utilisateurs.

L'Air Fryer de chez Philips

Air Fryer de chez Philips ©Amazon