Grâce aux Flash days d’Amazon, offrez-vous cet aspirateur robot Lefant à un prix incroyable !

Cet aspirateur robot de la marque Lefant est actuellement à -45 % sur Amazon ! Son prix de base étant de 420 €, cette vente de Flash days est une offre à ne pas manquer ! En effet, noté par plus de 600 utilisatrices et utilisateurs à 4,3/5, l’aspirateur robot Lefant vous aidera efficacement à garder votre intérieur propre.

Navigation LDS : la cartographie de précision de cet aspirateur avec sa technologie de navigation LiDAR, crée des cartes avec une précision de 99.99 %. Vous pouvez afficher la zone d’aspiration du robot en temps réel et l’itinéraire où il a été nettoyé par le robot sur la carte via l’application. Le robot utilise la technologie de l’intelligence artificielle pour planifier efficacement l’itinéraire de nettoyage et programmer avec précision le nettoyage ;

Aspirant et lavant 2 en 1 : le robot est équipé d’un réservoir d’eau de 160 ml et d’un seau de dépoussiérage de 520 ml, ce qui vous permet de balayer et de laveur de sol en même temps ;

4 Modes de Nettoyage : Constitué de 4 modes : programmée, zone, point fixe et contrôle manuel, vous pouvez choisir les zones et les endroits que l’aspirateur robotique doit nettoyer ;

Technologie FreeMove 3.0 : son capteur infrarouge anti-collision 6D intégré, détecte à 720 degrés l’environnement environnant. Tout en réduisant la taille du fuselage, il peut plus facilement éviter les obstacles et réduire les pannes causées par l’usure facile, la déformation, l’accumulation de poussière, etc. Il est également capable de détecter les escaliers pour éviter les chutes et grimper facilement sur les tapis ;