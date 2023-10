Profitez du prix réduit, pour 48h seulement, de ce lisseur-boucleur Babyliss d’excellente qualité !

À lire aussi

Dans une analyse comparative des prix pour l’acquisition de ce lisseur-boucleur, il est clair qu’Amazon se démarque en tant qu’e-commerce offrant la meilleure offre. Alors que le Babyliss est disponible au tarif de 90 € chez Fnac, il est présenté sur Amazon à un prix nettement plus avantageux, soit 46,95 € (en comptant la promotion offerte par le code promo FLASH10).

Le lisseur-boucleur Babyliss

Lisseur BaByliss ©Amazon

Ce lisseur-boucleur 2 en 1 de Babyliss est doté de plaques incurvées, ce qui en fait un outil polyvalent capable de créer des boucles durables ou un lissage sans frisottis. Ses plaques en titane et la technologie ionique intégrée travaillent ensemble pour éliminer les frisottis, laissant les cheveux brillants et offrant une efficacité de lissage optimale. Avec ses 5 températures digitales réglables, allant de 150 °C à 235 °C, il permet une protection renforcée des cheveux grâce à ses plaques en titane. De plus, le système Advanced Ceramics assure une montée en température rapide et une chaleur constante sur chaque mèche de cheveux, garantissant un lissage parfait sans gonflement.