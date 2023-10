À ne pas rater pendant les Prime Days d'Amazon : ces 7 appareils électros en grosse promotion (jusqu’à -50 %)

À lire aussi

Le purificateur d’air : le Philips 800 Series

Purificateur d'air Philips ©Amazon

Profitez de chaque instant à la maison en respirant un air pur et sain fourni en quelques minutes grâce au purificateur d’air Philips 800 Series qui est actuellement 80€ moins cher que sur Mediamarkt, par exemple. De plus, il est actuellement numéro un des ventes avec plus de 5 700 avis.

L’aspirateur sans fil : Philips Series 800 Aspirateur Balai

Aspirateur balai Philips ©Amazon

Aspirer n’a jamais été aussi simple grâce à l’aspirateur balai Philips 800 Series qui est actuellement 70€ moins cher que sur Coolblue. À seulement 300€, cet aspirateur balai rechargeable de grande puissance est approuvé par plus de 8 500 utilisatrices et utilisateurs. Grâce aux Primes days d’Amazon vous bénéficiez de 10€ de réduction avec le code promo “FLASH10”.

Le défroisseur : le Philips défroisseur 3000 Series

Défroisseur Philips ©Amazon

Gardez votre linge repassé sans froissures en une minute et partout où vous êtes grâce au défroisseur à main 3000 Series de chez Philips. De plus, le défroisseur portable élimine les odeurs et tue 99,9 % des germes pour rafraîchir les vêtements entre les lavages, afin qu’ils durent plus longtemps. Cet appareil est actuellement à -20 % ce qui baisse son prix à 40€ sur Amazon. Approuvé par plus de 6 500 utilisatrices et utilisateurs, ce défroisseur changera votre vie.

Le fer vapeur : Philips Domestic Appliances Azur 8000

Fer vapeur Philips ©Amazon

Gardez un linge impeccable avec ce fer vapeur ultra léger et pratique. En effet, grâce à sa légèreté et sa fonction vapeur verticale, pas besoin de planche, vous pouvez repasser vos vêtements et autres textiles à main levée. À -11 %, ce fer à vapeur passe de 100€ à 89€, une belle petite promotion pour un repassage de haute qualité.

Le grille-pain : Philips Daily Collection Grille-pain

Grille-pain Philips ©Amazon

Un outil pour tous vos matins, ce grille-pain Philips vous accompagnera et vous faciliter la vie au quotidien. Avec ses 8 réglages de dorage adaptés à toutes les préférences, il chauffe votre pain en quelques secondes et le décongèle également. À moins de 24€ sur Amazon, cet électroménager vous changera vos matins !

Le presse-agrumes : Ufesa Squeeze&Go

Presse-agrumes Ufesa ©Amazon

Pour des jus de fruits sains et faits maison, ce presse-agrumes électrique est doté d’un système d’extraction en spirale et, grâce à sa puissance de 45 W, il permet de presser des fruits de toutes tailles. Un mini presse-agrumes petit et portable à utiliser n’importe où. Ufesa Squeeze&Go est l’un des extracteurs de jus les plus polyvalents et les plus puissants et avec une capacité de 200ml. À 40€ au lieu de 60€, ce presse-agrumes est à -31 % sur Amazon.

La machine à cafe : De’Longhi Dedica Style

Machine à café De'Longhi ©Amazon

Un goût authentique et savoureux, c’est cette machine à café De’Longhi est actuellement à -50 % sur Amazon lors des Prime Days, la faisant passer de 260€ à 130€. Confectionnez les meilleurs expressos qui soient avec la machine expresso tel un vrai Barista, mais en restant chez vous !