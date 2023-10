Moins de 30 € pour un des meilleurs arbres à chat du marché : c’est jusqu’à minuit seulement !

Pour réduire le prix, encodez le code FLASH10 lorsque vous validez votre panier. La seule condition : être membre prime Belgique et avoir acheté autre chose, puisque le code ne fonctionne que pour les commandes de minimum 50 €.

Cet arbre à chats est parfait pour l'épanouissement d'un ou deux chatons ou chats adultes. ©Amazon

Un arbre à chats complet : griffoirs, plateformes, jouets…

Cet arbre à chat polyvalent offre une variété de fonctionnalités pour le plaisir de votre félin. Il comprend deux plateformes d’observation et de saut, deux jouets suspendus en forme de souris et une petite balle sur le dessus, une niche pour le repos en toute intimité, une rampe de montée et plusieurs griffoirs en sisal naturel. Votre chat peut ainsi dormir, faire ses griffes, s’étirer et observer son environnement en toute liberté. Pour le confort de votre chat, l’arbre est recouvert d’une peluche qui procure chaleur et douceur. La construction solide de la tour pour chat assure une stabilité optimale, renforcée par une rampe latérale. De plus, des accessoires antichute sont inclus pour la fixation de l’arbre au mur ou à d’autres surfaces. L’installation de cet arbre à chat est rapide et intuitive : tous les accessoires nécessaires sont fournis. Une notice d’instruction détaillée et claire est évidemment incluse.

Pourquoi un arbre à chat est-il essentiel ?

Avoir un arbre à chat est essentiel pour offrir à votre félin un environnement stimulant qui répond à ses instincts naturels de grimper, sauter et jouer, favorisant ainsi son bien-être physique et mental. Ces structures offrent également des opportunités d’exercice, ce qui est particulièrement bénéfique pour les chats d’intérieur puisque cela les aide à maintenir un poids corporel sain. De plus, les arbres à chat offrent des endroits confortables pour se reposer, réduisant le stress et renforçant le sentiment de sécurité de votre animal de compagnie. Enfin, ils préviennent également les comportements indésirables tels que les coups de griffes sur vos canapés, rideaux et autres décorations, en fournissant des surfaces de grattage appropriées, préservant ainsi vos meubles et tapis.