Barbu, offrez-vous le plaisir du barbier grâce à ce kit Bread Remington actuellement en réduction grâce aux Prime days d'Amazon !

Haute performance : conçu pour être robuste et offrir des performances de coupe supérieures, le kit de coupe Remington Beard comprend des lames auto-affûtées en revêtement titane d’une qualité supérieure pour des résultats durables. Ce kit est également livré avec des guides de coupe entièrement lavables pour faciliter le nettoyage et l’entretien de votre tondeuse ;

Kit de rasage complet : la tondeuse Beard Kit est complétée par deux accessoires indispensables pour l’entretien des barbes pleines, une paire de ciseaux en acier inoxydable et une brosse à barbe en véritables poils de sanglier. Les poils de sanglier sont fermes à l’extrémité externe pour glisser facilement à travers les poils de barbe denses, mais plus souples et absorbants à l’intérieur pour assurer un effet de soin optimal ;

Utilisation avec et sans fil : la tondeuse Remington Beard Kit est alimentée par une batterie. Après un temps de charge complet, cette impressionnante tondeuse peut fonctionner pendant 90 minutes, ce qui vous laisse tout le temps nécessaire pour obtenir le look que vous souhaitez. De plus, grâce à son utilisation sans fil, la tondeuse est totalement polyvalente et encore plus facile à utiliser lors de vos déplacements.