Plus que quelques heures : dépêchez-vous de découvrir les 16 meilleures offres du Prime Day Amazon en Belgique !

Les divergences dans les pourcentages de réduction que vous constatez ne sont pas surprenantes. Notre équipe suit de près l'évolution des prix des produits, ce qui nous permet de déterminer leur tarif habituel. Si les pourcentages de réduction que vous repérez semblent moins avantageux que ceux que nous annonçons, ceci est attribuable à une exigence légale belge. Cette régulation contraint les plateformes de commerce électronique à évaluer leur tarif actuel en comparaison avec le prix précédent. Imaginons qu'Amazon ait pratiqué une réduction de 25 % hier par rapport au prix de base, puis une remise supplémentaire de 5 % par rapport au prix d'hier. Il en résulte un pourcentage de réduction affiché de seulement 5 % qui peut sembler modeste, alors qu'en réalité, il s'agit d'une affaire bien plus avantageuse.

L'arbre à chat Vounot à moins de 30 €

Ce remarquable arbre à chat, classé parmi les meilleurs de l'année 2023, voit son prix chuter en deçà des 30 € grâce à une généreuse remise offerte durant les Prime Days. Il offre un environnement complet, comprenant des plateformes d'observation, des divertissements, un espace d'intimité et bien plus encore, assurant ainsi le contentement et l'épanouissement de votre fidèle félin.

L'appareil à soupes, smoothies et compotes à -22%

Déjà à un prix concurrentiel habituellement sur Amazon, le prix de ce soupmaker diminue encore de 22% pour atteindre le prix incroyable de 79,99 €. Il n'y a plus de raison de reporter cet achat parfait pour des repas sains et équilibrés !

La friteuse sans huile Philips à 30%

Dotée d'efficacité et d'élégance, cette friteuse sans huile s'harmonisera parfaitement avec votre cuisine tout en vous aidant à concocter des repas sains. L'abaissement de son prix de 30 € à l'occasion des Prime Days constitue un argument supplémentaire en faveur de son acquisition immédiate.

L'aspirateur sans sac Philips Serie 2000 à -30€

Habituellement vendu à 110 € sur l'ensemble des autres plateformes de commerce électronique, l'aspirateur-balai sans sac Philips est disponible à seulement 79,99 € lors des Prime Days sur Amazon. Une opportunité idéale pour acquérir cet aspirateur reconnu pour son efficacité remarquable.

Les chaussures Clarks à -54%

A seulement 55 € alors qu'elles en valent 120 €, ces magnifiques chaussures seront parfaites au quotidien ! La marque Clarks vous garantit leur solidité et leur qualité.

La station de chargement Belkin trois-en-un pour appareils Apple à moitié prix

Cette station ultra-pratique permet de charger vos trois appareils Apple préférés en même temps et sans fil qui s’emmêlent. Habituellement à 119,99 €, elle voit son prix réduit à 59,99 € pendant les Prime Days.

Les écouteurs Sony sans fil à moitié prix

Parfaits au travail, dans la rue ou pour faire du sport, les earbuds Sony, légers et compacts, vous offrent une expérience sonore de haute qualité... Et, grâce aux Flash Days, ils ne coûtent que 49,99 € !

L’aspirateur-balai Philips à -40 %

Le prix de cet aspirateur balai sans fil passe de 279,99 € (prix catalogue) à 164,99 €, soit plus de 100 € d’économie, à l’occasion des Prime Days Amazon. Sa brosse 180° permet une aspiration impeccable et la technologie PowerCyclone7 une grande efficacité.

La perceuse-visseuse Bosch à -30 %

Le prix de ce set qui comprend 35 pièces, dont la perceuse-visseuse, dégringole de 302,52 € (prix catalogue) à 206,29 €. Parfait pour les bricoleuses et les bricoleurs qui aiment travailler avec du matériel de qualité et faire de bonnes affaires.

Le monopoly version tricheur et tricheuse à -50 %

Pour encore plus de suspens, le Monopoly revient en version “triche” et, attention, des menottes sont prévues pour celui ou celle qui se fera attraper ! Le jeu est en réduction à 18,56 € au lieu de 35,99 € habituellement.

Vous voulez plus de réduction ?

Pendant les Flash Days, le code "FLASH10" vous offre 10 € de réduction supplémentaires ! L'occasion de se faire plaisir et de dénicher les meilleurs plans !

Les prime days Amazon en Belgique

Les Prime Days Belgique, organisés par Amazon, sont un événement très attendu. Ils sont une initiative exclusive pour les membres Prime d’Amazon Belgique. Pendant ces deux jours, ces membres privilégiés bénéficient de réductions exceptionnelles sur une variété de produits, offrant ainsi une expérience d’achat en ligne unique et avantageuse, réservée à ceux qui ont souscrit à l’abonnement Prime d’Amazon. Si vous êtes membre d'Amazon France, nous vous suggérons de repositionner votre compte vers la Belgique : l'abonnement y est plus abordable, vous bénéficierez d'un accès élargi à des produits en livraison gratuite, et surtout, vous aurez la possibilité de tirer profit de ces offres exclusives des 10 et 11 octobre.